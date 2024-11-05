Департамент социального страхования ищет десять новых кризисных приемных семей, готовых временно принять детей, оказавшихся в трудной ситуации или разлученных с родителями.
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Эстония нуждается в новых кризисных семьях: родителями могут стать как одинокие люди, так и пары, включая однополые
По словам главного специалиста отдела защиты прав детей Департамента социального страхования Агнес Кульмар, кризисная приемная семья предлагает детям, которые временно остались без родителей или попали в сложные обстоятельства, безопасное и поддерживающее окружение до тех пор, пока не будут определены их дальнейшие долгосрочные планы.
«Кризисная приемная семья должна быть готова принимать детей разного возраста, так как возраст ребенка, который будет передан в семью, заранее не известен», - подчеркивает она.