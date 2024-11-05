Эстония нуждается в новых кризисных семьях: родителями могут стать как одинокие люди, так и пары, включая однополые

По словам главного специалиста отдела защиты прав детей Департамента социального страхования Агнес Кульмар, кризисная приемная семья предлагает детям, которые временно остались без родителей или попали в сложные обстоятельства, безопасное и поддерживающее окружение до тех пор, пока не будут определены их дальнейшие долгосрочные планы.