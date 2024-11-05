В Таллиннском аэропорту пассажирам не позволили пронести в ручной кладе складной детский самокат. В списке запрещенных вещей самоката нет, да и ранее никаких проблем у путешественников не возникало. В чем же причина?
Для подписчиков
«Это ошибка сотрудника Таллиннского аэропорта?»: пассажира заставили достать из ручной клади вещь, которой нет в списке запрещенных
В редакцию Rus.Postimees обратился Максим, жена и дочь которого столкнулись с необычной проблемой в Таллиннском аэропорту.
«Во время проверки безопасности работник аэропорта остановил мою жену, заставил вынуть из чемодана ручной клади складной детский самокат и не разрешил брать его с собой на борт, - пишет Максим. - На возражения жены, что самоката нет в перечне запрещенных к провозу в ручной клади вещей и что мы используем самокат вместо коляски, поскольку пятилетнему ребенку трудно много ходить, сотрудник досмотра не отреагировал, а только посмеивался и, со слов жены, вел себя крайне неадекватно и непрофессионально».