«Это ошибка сотрудника Таллиннского аэропорта?»: пассажира заставили достать из ручной клади вещь, которой нет в списке запрещенных

«Во время проверки безопасности работник аэропорта остановил мою жену, заставил вынуть из чемодана ручной клади складной детский самокат и не разрешил брать его с собой на борт, - пишет Максим. - На возражения жены, что самоката нет в перечне запрещенных к провозу в ручной клади вещей и что мы используем самокат вместо коляски, поскольку пятилетнему ребенку трудно много ходить, сотрудник досмотра не отреагировал, а только посмеивался и, со слов жены, вел себя крайне неадекватно и непрофессионально».