В понедельник в 10.30 на 22-м километре дороги Пыльтсамаа-Выхма было зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие. Один человек был доставлен в больницу.
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ФОТО ⟩ На скользкой дороге машина перевернулась через крышу, пассажира доставили в больницу
Водитель BMW потерял контроль над управлением своей машиной на скользкой дороге. Машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась через крышу.
В автомобиле находились два человека. По предварительной информации, водителю была оказана первая помощь на месте, а пассажир был доставлен в больницу. Дорога, на которой произошла авария, проходит между участками лесного массива и была в момент аварии скользкой.