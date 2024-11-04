ФОТО На скользкой дороге машина перевернулась через крышу, пассажира доставили в больницу

Водитель BMW потерял контроль над управлением своей машиной на скользкой дороге. Машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась через крышу.

В автомобиле находились два человека. По предварительной информации, водителю была оказана первая помощь на месте, а пассажир был доставлен в больницу. Дорога, на которой произошла авария, проходит между участками лесного массива и была в момент аварии скользкой.