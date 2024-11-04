В последнем матче игроки выбежали на поле в футболках с надписью «MOCKBA MODULAR» на груди. Новым спонсором Шеффилда стала компания модульных домов, связанная с российской столицей. Рекламу компании, имеющей корни страны-агрессора, развязавшей войну в Украине, можно увидеть не только на домашней, но и на парадной форме.

Штаб-квартира Москва Modular находится в Уэйкфилде, Англия, примерно в 40 км от Шеффилда. Компанию основал в 2016 году коренной россиянин Павел Матвеев. Правда, неизвестно, насколько сильны связи его компании с родиной, но они определенно существуют.

В любом случае, новый спонсор вызвал неоднозначные мнения среди болельщиков «Шеффилда». На форуме Owlstalk есть те, кто рад вкладу местной компании, но многие критикуют сотрудничество с россиянами.

Основанный в 1867 году, клуб в настоящее время играет во второй по силе лиге Англии. Они доминировали у себя на родине в начале прошлого века, в 1980-х и 1990-х годах неплохо выступали и в Европе.

The Owls are delighted to announce that Mockba Modular (MOCKBA) are confirmed as principal partner of Sheffield Wednesday#swfc — Sheffield Wednesday (@swfc) October 18, 2024