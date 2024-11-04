Видео Из-за массовой аварии перекрыто движение на Via Baltica, три человека госпитализированы

По данным полиции, на месте происшествия в деревне Курена в волости Тори движение закрыто в обоих направлениях. Объезд организован в направлении Пярну через дорогу Аре-Суйгу и в направлении Таллинна через дорогу Удувере-Суйгу, Нурме. Полиция регулирует движение.