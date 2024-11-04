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Видео Из-за массовой аварии перекрыто движение на Via Baltica, три человека госпитализированы

Перевод: Каролийна Вертяева
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Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП. Фото: Erakogu

В понедельник днем на 120-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария, в которой столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля.

По данным полиции, на месте происшествия в деревне Курена в волости Тори движение закрыто в обоих направлениях. Объезд организован в направлении Пярну через дорогу Аре-Суйгу и в направлении Таллинна через дорогу Удувере-Суйгу, Нурме. Полиция регулирует движение.

В понедельник около 13:40 на Via Baltica произошло ДТП.
В понедельник около 13:40 на Via Baltica произошло ДТП. Фото: Tark Tee
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