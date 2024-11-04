В понедельник днем на 120-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария, в которой столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля.
Для подписчиков
Видео ⟩ Из-за массовой аварии перекрыто движение на Via Baltica, три человека госпитализированы
По данным полиции, на месте происшествия в деревне Курена в волости Тори движение закрыто в обоих направлениях. Объезд организован в направлении Пярну через дорогу Аре-Суйгу и в направлении Таллинна через дорогу Удувере-Суйгу, Нурме. Полиция регулирует движение.