Патриарх Кирилл: смертная казнь – крайняя мера, но Иисус Христос ее не осуждал

«Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Конечно, убийство человека в наказание за его преступления - это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. Но в слове Божием есть такие слова: "Измите злаго от вас самех". То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит: "убейте его", но "измите злаго от вас самех"», - заявил патриарх, добавив, что «вот почему смертная казнь не осуждается в Священном Писании».

«Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала. Вот такой пока ответ», - сказал он.

Патриарх Кирилл также приветствовал, что в России есть мораторий на смертную казнь. По его мнению, «надо наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране».

В 2011 году патриарх Кирилл говорил, что смертная казнь допустима в особых случаях, но нынешняя судебная система не способна обеспечить ее справедливое применение. «Я против смертной казни в современной России. Сегодня, чтобы устранить конкурента, заказывают киллера. При нынешнем состоянии наших судов, если будет смертная казнь, по закону будут "убирать" людей. И это страшная опасность», - отмечал он.

Вернуть смертную казнь предлагал в июне нынешнего года председатель Следственного комитета Александра Бастрыкин. Объясняя свое предложение, он привел в пример теракт в концертном зале в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, при котором погибли 145 человек.

«Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых [по делу о теракте в "Крокусе"] получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога - не болят ли у него зубки», - говорил Бастрыкин.

После теракта в «Крокусе» в «Единой России» пообещали «проработать» вопрос о возвращении смертной казни, а в Конституционном суде заявили, что суд может обсудить эту тему. При этом глава Конституционного суда Валерий Зорькин позже заявил, что возвращение смертной казни невозможно «в рамках действующей Конституции».