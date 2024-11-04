Эксперт: в условиях эстонской зимы можно использовать только шины, имеющие соответствующую маркировку

«Если прежде на зимних шинах использовалась маркировка M+S, новые зимние шины значительно безопаснее, имеют лучшее сцепление с дорогой и лучше подходят для использования в условиях сильного снегопада», - говорит Райво Мереранд, член правления MTÜ Rehviringlus.

Требование распространяется на легковые автомобили, фургоны, прицепы категории O2, автомобили категории L6e и L7e. Исключение составляют автомобили с внедорожными шинами, на шинах которых нанесен символ POR.

Несмотря на то, что осень в этом году была теплой, Райво Мереранд говорит, что начало ноября - самое время задуматься о смене шин, а в минувшие выходные уже появились новости о первом снеге и отрицательных температурах.

Эксперт дал шесть рекомендаций, которые следует учитывать при замене зимних шин в этом году:

1. Не встречайте зиму с шинами, глубина протектора которых составляет менее четырех миллиметров. При необходимости дать оценку состоянию покрышек могут работники шиномонтажной мастерской;

2. Выбирайте ламельные или шипованные шины, предназначенные для северных стран. Обязательно обратите внимание на наличие маркировки, представляющей из себя снежинку внутри контура трех горных вершин;

3. Если позволяет бюджет, выбирайте шины премиум-класса от известных производителей. Если есть возможность, ознакомьтесь с результатами тестов шин, предназначенных для использования в северных широтах. Это поможет определиться с выбором;

4. Если планируете купить более дешевую шину, выбирайте шипованную. Они прослужат дольше, чем ламельные шины для холодного климата, и, конечно, обеспечат лучшее сцепление на льду, чем ламельные шины, произведенные в Азии;

5. Не покупайте шины, предназначенные для рынка Центральной и Западной Европы. Они не подходят для наших дорог;

6. Отдавайте предпочтение шиномонтажным мастерским, которые работают круглый год. Сезонные шиномонтажи, как правило, не дают гарантии на свою работу.