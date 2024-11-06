Некоторые действительно хотят уровнять национальность и гражданство, но это ложный путь, поскольку русский гражданин Эстонии может быть верен своей стране точно так же, как и эстонец. Если вернуться к цифрам на выборах, то, несмотря на то, что русских граждан Эстонии в той же Нарве более чем достаточно, - порядка половины жителей города, - за того же Петерсона на евровыборах проголосовало лишь 28,29% от всех проголосовавших граждан Эстонии.

Раз мы начали разбирать эту тему тезисно, то вот короткий разбор третьего тезиса: лишенные возможности голосовать на местных выборах граждане России отвернутся от нашей страны в сторону России. Исходя из тех данных, что я привел выше, я бы не сомневался в том, кому сейчас симпатизирует подавляющее большинство граждан России в Эстонии. Очевидно, что большая часть этих людей уже симпатизирует России, и процедура приостановки права голоса только отнимет у этих людей возможность влиять на политическую жизнь в Эстонии.

Без возможности голосовать, как у них еще получится проявлять свою строптивость, которой в одной из своих недавних статей опасался Евгений Осиновский? Устроят восстание? Сравните, сколько вышло в Нарве караулить танк и сколько проголосовало за Стальнухина и Петерсона на последних муниципальных выборах, и вы увидите, через что люди охотнее проявляют свою строптивость.