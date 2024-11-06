Приостановка или полное лишение права голоса граждан РФ в Эстонии укрепит демократию в нашей стране и позволит избежать роста влияния пророссийских элементов в эстонской политике, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ В Эстонии не должны голосовать те, кто встречал бы здесь русского солдата с цветами (2)
Начну свой монолог с прямого утверждения: граждане России ответственны за начавшуюся войну против Украины, нравится это кому-то или нет. Находятся ли они в Эстонии или в России, это не имеет значения, когда речь идет о юридической принадлежности к государству или, прямо говоря, о наличии паспорта с двуглавым орлом.
Так работает гражданское общество, и от этой ответственности не уйти. Мы, как народ и держатель власти, несем ответственность за лидеров, которых выбираем, и если мы предпочитаем не думать о политике, оставляя все на откуп глав государства, мы отвечаем за то, что эти главы потом творят, потому что именно мы это им позволяем.
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», глава 1, параграф 3 Конституции РФ, принятой в 1993 году, еще задолго до Путина. Смогли ли россияне исполнить свой конституционный долг и сохранить демократию в России? Вопрос риторический, и хорошо, если нынешняя российская молодежь спрашивает у своих родителей, где они были, когда в России еще можно было на что-нибудь повлиять.
Гражданин России решил, что умные, в его понимании, люди наверху сами во всем разберутся, и его причастность не требуется. Как итог, Путин сам решил, как ему нравится вести политику, а российский народ молча терпит, ожидая чуда. Кто-то принял эту ответственность и работает на искупление, помогая теми или иными способами Украине выстоять в войне, а кто-то ищет оправдание, попивая горячий латте где-нибудь в эмиграции. Но большинство же осталось в России и по телевизору смотрит, как российская армия оккупирует очередной украинский поселок.
И вот мы к началу 2010-х имеем зарождающуюся автократию. Что может сделать ответственный гражданин России, родившийся и проживающий за ее пределами, например, в Эстонии, и не способный повлиять на положение дел в России? Один из вариантов - это сменить гражданство, особенно если ты идентифицируешь себя со страной проживания. Живя в демократической и процветающей стране, не так сложно сдать на ее гражданство и чувствовать себя полноценной частью этого общества.
Это можно было сделать спокойно и просто еще до всяких ужесточений и бюрократических проволочек, принятых РФ. Некоторые любят оправдывать этот момент тем, что сейчас это сделать практически невозможно, но что раньше мешало-то? Люди добровольно решили продолжать соотносить себя с Россией, а значит, и разделять ответственность граждан этой страны, которую они несут за своего плешивого лидера.
Выбравший такой путь человек не должен удивляться тому, что эстонское государство относится к нему с недоверием. Россия является прямой угрозой нашей мирной жизни, и свои намерения она демонстрирует в Украине прямо сейчас. Ограничение возможности влиять гражданам РФ на политическую жизнь в нашей стране является само собой разумеющимся действием, если наша страна хочет защитить у себя демократию.
Мы видим, что на президентских псевдовыборах 17 марта 75% пришедших на участок в посольстве проголосовали за Путина, что также подтверждает независимый экзитпол. Да, на выборы пришло совсем немного от общего числа граждан РФ в Эстонии, но я призываю держать в уме, что, во-первых, был открыт участок только в Таллинне, и многие, кто живет в Ида-Вирумаа, просто не приехали, а во-вторых, это неплохой срез общего настроения среди местных граждан РФ.
Например, в опросах общественного мнения мы не спрашиваем всех подряд, а используем выборку людей, обычно из 1000 или 1500 человек, в зависимости от опроса. 17 марта как раз случился такой опрос внутри посольства РФ, и благодаря экзитполу, мы знаем, что все подсчитано правильно, а значит, примерно две трети граждан РФ в Эстонии могут искренне поддерживать Путина, а значит, и войну.
Между тем, некоторые приводят такой пример, что и среди граждан Эстонии есть те, кто симпатизирует Путину. Безусловно, есть, однако предлагаю снова обратиться к выборам, на этот раз в Европарламент, прошедшим 9 июня, и снова отнестись к ним как к опросу.
Самым, очевидно, пророссийским кандидатом в них был Айво Петерсон, и благодаря тому, что на этих выборах вся страна является единым избирательным округом, мы знаем, сколько точно граждан Эстонии проголосовали за этого человека - 3,1%. Такие подсчеты показывают примерное распределение пророссийских сил в Эстонии, и оно далеко не в пользу граждан России. Среди граждан Эстонии, безусловно, есть те, кто симпатизирует России, но их исчезающе малое количество.
Мы не говорим здесь о национальности или о родном языке, гражданство вообще не коррелирует с этими двумя пунктами. Мы именно исходим из гражданской принадлежности, и очевидно, что человек, являющийся носителем российского гражданства, в среднем будет симпатизировать стране принадлежности, а не стране проживания, в противном случае этот человек уже давно бы гражданство поменял.
Некоторые действительно хотят уровнять национальность и гражданство, но это ложный путь, поскольку русский гражданин Эстонии может быть верен своей стране точно так же, как и эстонец. Если вернуться к цифрам на выборах, то, несмотря на то, что русских граждан Эстонии в той же Нарве более чем достаточно, - порядка половины жителей города, - за того же Петерсона на евровыборах проголосовало лишь 28,29% от всех проголосовавших граждан Эстонии.
Раз мы начали разбирать эту тему тезисно, то вот короткий разбор третьего тезиса: лишенные возможности голосовать на местных выборах граждане России отвернутся от нашей страны в сторону России. Исходя из тех данных, что я привел выше, я бы не сомневался в том, кому сейчас симпатизирует подавляющее большинство граждан России в Эстонии. Очевидно, что большая часть этих людей уже симпатизирует России, и процедура приостановки права голоса только отнимет у этих людей возможность влиять на политическую жизнь в Эстонии.
Без возможности голосовать, как у них еще получится проявлять свою строптивость, которой в одной из своих недавних статей опасался Евгений Осиновский? Устроят восстание? Сравните, сколько вышло в Нарве караулить танк и сколько проголосовало за Стальнухина и Петерсона на последних муниципальных выборах, и вы увидите, через что люди охотнее проявляют свою строптивость.
Если же эти люди лояльны нашей стране, у них не возникнет претензий в сложившейся ситуации. У меня есть примеры из числа моих подписчиков, которые являются гражданами РФ, и при этом они всеми руками за то, чтобы приостановить себе и своим соотечественникам право голоса, потому что знают прекрасно, что у последних в голове. Понимаю, личный пример часто не является валидным, но даже если мы проведем опрос среди граждан РФ о поддержке приостановки права голоса, то определенно какой-то процент будет за.
Самое главное, на мой взгляд, что приостановка сыграет на пользу нашей демократии, каким парадоксальным кому-то это бы ни казалось. Выборы в Молдове и Грузии показывают, что у России есть рычаги, чтобы влиять на результаты выборов в соседних странах. Самый легкий способ - это оказывать влияние на своих собственных граждан, которые с удовольствием пойдут голосовать за пророссийских кандидатов, отстаивающих ведение дружбы с Путиным, а у нас такие, без сомнения, есть.
Пророссийский кандидат, добравшийся до власти на местном уровне, сможет найти силы пробить свое движение и на государственный, в этом не приходится сомневаться. Не полезный идиот в духе Мартина Хельме, а тот, за которым действительно стоит Москва. Чтобы демократия существовала, у нее должен быть иммунитет от попадания в нее людей, которые являются ее врагами. В противном случае уже мы можем попасть под влияние нашего восточного соседа.
Пророссийскость находится вне политического спектра. Это ни либерализм, ни консерватизм, ни левая идеология, ни правая. Пророссийскость - это как автократия - элементарная угроза демократии, поскольку предусматривает подчинение через силу. Мы не имеем морального права давать право голосовать в нашей стране людям, которые будут встречать русского солдата с цветами.
Хорошо что правительству удалось добиться консенсуса, чтобы внести необходимые правки в Конституцию. Если все сложится идеально, мы получим ситуацию, где пять из шести совершенно разных по взглядам партий будут едины в решении конкретно поставленной задачи. Это то, чего ожидаешь от зрелого государства, когда либералов и консерваторов объединил вопрос безопасности нашей страны.