В Таллинне идут поиски 17-летней Лианы

В пятницу, 11 октября, Лиана уехала из расположенного в волости Кастре учебного заведения в Таллинн и пропала. Девочка может передвигаться по Ласнамяэ или Кесклинну.

Приметы Лианы: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. Она была одета в розовую толстовку, широкие брюки и темные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Лиану или располагает информацией о ее местонахождении, звонить по номеру 112 или писать по адресу электронной почты tiia.nilp@politsei.ee.