В США накануне выборов соцсети заполнены обвинениями в подтасовках

Информацию о сотнях предположительных нарушений в процессе голосования собирают и распространяют как отдельные пользователи, так и группы: среди них есть независимые сообщества, а также группы, связанные как с республиканцами, так и с демократами.

На этой неделе сам Дональд Трамп заявил о подлогах в одном из ключевых штатов - Пенсильвании.

В воскресенье он, несмотря на выходной день, провел предвыборные митинги как раз в Пенсильвании, а также Северной Каролине и Джорджии, а его соперница от Демократической партии Камала Харрис посетила Мичиган.

Если из 50 штатов большинство почти неизменно на каждых выборах голосует либо за республиканцев, либо за демократов, то все вышеперечисленные (помимо них есть еще Висконсин, Невада и Аризона) относятся к так называемым колеблющимся, то есть там теоретически может победить любой из кандидатов.

Кандидатам, разрыв между которыми, судя по многочисленным опросам общественного мнения, сохраняется минимальным, для победы на выборах нужно заручиться голосами по крайней мере трех колеблющихся штатов.

«Пенсильвания жульничает на невиданном ранее уровне, и ее поймали за руку, - написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. - Сообщайте о мошенничестве властям, правоохранительным органам нужно действовать немедленно!»