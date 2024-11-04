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Правительство будет менять Конституцию в срочном порядке: граждане РФ больше не смогут голосовать

Обновлено 4 ноября 2024, 15:54
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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Tairo Lutter

Члены правительственной коалиции на заседании коалиционного совета в понедельник решили внести срочные изменения в Конституцию в отношении права голоса, сообщил премьер-министр Кристен Михал (RE) агентству ERR.

«Сегодня на заседании коалиционного совета мы договорились порекомендовать нашим фракциям внести срочные изменения в Конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не могли участвовать в принятии решений на местных выборах», - заявил Михал агентству ERR.

Для срочного изменения Конституции законопроект должен пройти два голосования в Рийгикогу.

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