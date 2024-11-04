Правительство будет менять Конституцию в срочном порядке: граждане РФ больше не смогут голосовать

«Сегодня на заседании коалиционного совета мы договорились порекомендовать нашим фракциям внести срочные изменения в Конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не могли участвовать в принятии решений на местных выборах», - заявил Михал агентству ERR.