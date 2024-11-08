11 ноября отмечается День независимости Польши. Валерий Сайковский с позиции этнического поляка пишет о том, что в современной Европе именно Польша стоит в авангарде группы стран-традиционалистов, желающих беречь свою богатую историю и по мере возможностей сохранять суверенитет, невзирая на давление руководящих органов ЕС. При этом главные надежды поляков связываются вовсе не с Брюсселем, а с Ватиканом.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Польша отмечает День Независимости: поляки надеются на Богоматерь, а не на Брюссель
День независимости не выглядит для 11 ноября 100-процентно логичным названием. Уже более тысячи лет назад в 966 году князь Мешко (польский вариант - Мечислав) объявил себя первым князем поляков, что по терминологии того времени можно приравнять к создателю государственности. Это подтверждает и имя, под которым он вошел в историю - Мешко I.
Есть у поляков свой легендарно-былинный период и первый герой под именем Лях. Одновременно появились Чех и Рус, легендарные братья-богатыри у русских и чехов. Как всем известно, уже многие века ляхами поляков называют недоброжелательные соседи.
Название страны имеет интересную предысторию. На территории нынешней Польши в VI-IX веке жили славянские племена полян, лютичей, мазовшан и поморян. Считается, что Польша получила название от племени полян, а те, в свою очередь, вроде бы от слова поле. Выглядит логично, невысокие Польские Татры занимают совсем немного территории. Но исторические названия всегда имеют сложное происхождение, и нет гарантии верности представленной версии.
На пике могущества в XVII-XVIII веке, играя ведущую роль в едином польско-литовском государстве, польские правители объявили девиз «Речь Посполита от моря до моря». В XVIII-XIX начались гигантские проблемы, закончившиеся разделом Польши между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией. Чуть более века поляки не имели собственной государственности. Так что довод о некорректности названия праздника вполне обоснован.
Нынешнее свято корнями уходит в 11 ноября 1918 года, когда в Польше произошло, по сути, восстановление независимости. Утром этого дня Юзефа Пилсудского выпустили из немецкой тюрьмы в Магдебурге. Собрание представителей народа в этот же день же объявило его отцом нации и главой государства. Авторитет Пилсудского как безусловного национального лидера и создателя национальных воинских частей (тогда их называли легионами) был неоспорим и внутренней борьбы не было.
Менее чем через два года благодаря единству нации в ходе борьбы с Советской интервенцией удалось отстоять возрожденную государственность. После заключения в 1921 году советско-польского договора в Риге новая Польша возникла в обширных границах и была недалеко до символичных «от моря до моря». Нельзя исключать возникновения головокружения от успехов, следствием которого стали тяжелые 1939-1945 года.
Матка Bоsка и традиции - краеугольный камень польской идентичности
Ведущая роль Богоматери в религиозной жизни - общая черта всех поляков, среди остальных католиков к ним близки итальянцы и испанцы. В критические моменты истории именно к ней возносят молитвы.
Дома переполнены ее иконами, а дороги ведущие к храмам и монастырям - ее скульптурами на развилках дорог, что является символом необходимости продолжать двигаться общим путем, сохраняя традиции ведущие свое начало от Создателя и непорочно родившей его Матери Божьей. Даже сами католики не всегда знают, что наши мессы не меняются уже 800 лет, а принципы деятельности церкви - с момента появления в Риме апостола Петра. Когда живешь среди столь давних и прочих традиций, то это оставляет неизгладимый след и внутри, и в государстве, и в личной жизни.
В детстве я много времени провел в бывшей Польше, на территории, переданной в 1939 году Советской Беларуси, где я привык сталкиваться на каждом шагу с Богоматерью, которая даже в советские времена была там в каждом доме, на каждом шагу. В бывших «польских» райцентрах БССР главную площадь часто занимал костел, а райкомы и исполкомы занимали менее торжественные места.
Этого не афишировали, но в 1947-48 году по всей советской Польше прошли волнения и весь советский период костелы и католиков никто не ограничивал. Уж на что нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко пронизан советским атеистическим прошлым, но даже ему не приходит в голову неуважительно относится к местным католикам и полякам (католиков-белорусов насчитывается примерно 1 млн, кроме того, 300 000 человек из десятимиллионного населения Беларуси составляют поляки).
Брюссель плохо понимает поляков
Наше время называют эпохой постмодернизма, ультра-либерализма и воинствующего эгоизма. Приверженность традициям часто воспринимается, как признак отсталости, а равнодушие к семейным ценностям и жизнь ради личных удовольствий стало нормой. Хотя не трудно заметить, что в Европе влияние консервативных политиков увеличивается. В ходе последних трех голосований на выборах в Европарламент (2014, 2019, 2024) постепенно увеличивается их доля в Европарламенте.
В Польше формально через формирование коалиции либеральные политики после длительного перерыва вернули себе большинство, а консерваторы слегка потеряли влияние, но все очень неустойчиво. Коалиция, однако! И тут мы выходим на главную тему - внешние влияние из Брюсселя на внутренние дела страны. От поляков из Брюсселя требуют изменить судебную систему внутри страны, долгое время не выполнялись давно принятые решения по евродотациям (в этом году вопрос с трудом решен). Варшаве навязывают брюссельский взгляд на взаимодействие власти и СМИ. И т.д., и т.п.
Возникает впечатление, что от поляков требуют выполнение принципов декларации об образовании ЕС, которые сами брюссельцы не очень спешат выполнять: продолжить процесс создания все более сплоченного союза народов Европы, где принятие решений в максимально возможной степени приближено к гражданам.
Справедливости ради, давление из Брюсселя испытывает не только Польша, но и многие другие страны, пытающиеся вести самостоятельную политику - Венгрия, Словакия, Австрия, Италия. Все они отличаются многовековыми традициями, богатой историей и желанием сохранять суверенитет по мере возможностей. И не случайно в авангарде этой группы традиционалистов стоит именно Польша. Страна имеет большую диаспору по всему миру (21 млн человек), и в одних только США - 9,5 млн. Среди них - мои близкие родственники, семья брата бабушки Антония, живущие в Гарфилде, штат Нью-Нью-Джерси.
Брюссельские бюрократы, не имея полноценной конструктивной программы развития Евросоюза, думают только о сохранении власти и пытаются все проблемы решить через манипуляции дотациями, и вмешательство во внешнюю и внутреннюю политику тех стран, кто не торопится идти в общем строю. Многие журналисты и политологи последнее время пишут о движении ЕС в направлении позднего СССР. Похожие проблемы с экономической эффективностью, отсутствие дискуссии при принятии решений, злоупотребление властью со стороны центра.
На что надеются поляки?
Как на праздничной открытке, будет короткая версия.
Все надежды на Богоматерь, никогда не оставляющую поляков без поддержки в сложных ситуациях, и на папу Римского, который последнее время с каждым годом все активнее участвует в делах войны и мира светской Европы.