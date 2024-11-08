ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Польша отмечает День Независимости: поляки надеются на Богоматерь, а не на Брюссель

День независимости не выглядит для 11 ноября 100-процентно логичным названием. Уже более тысячи лет назад в 966 году князь Мешко (польский вариант - Мечислав) объявил себя первым князем поляков, что по терминологии того времени можно приравнять к создателю государственности. Это подтверждает и имя, под которым он вошел в историю - Мешко I.

Есть у поляков свой легендарно-былинный период и первый герой под именем Лях. Одновременно появились Чех и Рус, легендарные братья-богатыри у русских и чехов. Как всем известно, уже многие века ляхами поляков называют недоброжелательные соседи.

Название страны имеет интересную предысторию. На территории нынешней Польши в VI-IX веке жили славянские племена полян, лютичей, мазовшан и поморян. Считается, что Польша получила название от племени полян, а те, в свою очередь, вроде бы от слова поле. Выглядит логично, невысокие Польские Татры занимают совсем немного территории. Но исторические названия всегда имеют сложное происхождение, и нет гарантии верности представленной версии.

На пике могущества в XVII-XVIII веке, играя ведущую роль в едином польско-литовском государстве, польские правители объявили девиз «Речь Посполита от моря до моря». В XVIII-XIX начались гигантские проблемы, закончившиеся разделом Польши между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией. Чуть более века поляки не имели собственной государственности. Так что довод о некорректности названия праздника вполне обоснован.