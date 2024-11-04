В феврале в здании откроется Музей восточных отношений Nootti, который будет рассказывать о политической истории, об отношениях финнов и россиян, о Советском Союзе и современности.

Музей Ленина в 1946 году основало Общество «Финляндия-СССР». Местоположение было выбрано из-за того, что будущие советские лидеры Владимир Ильич Ленин и Иосиф Сталин впервые встретились в здании будущего музея в Тампере в 1905 году.

Однако музей больше не хочет носить имя Ленина, так как это приводит к недоразумениям.

«Само название вызывает у людей множество ассоциаций», - объясняет директор музея Калле Каллио.

О закрытии объявили еще весной. Новость вызвала необычайный интерес за рубежом. О ней широко сообщалось в Европе, вплоть до Италии и Венгрии. Даже авторитетная британская газета The Times опубликовала статью об этом.

Тема интересует и в России, хотя и там тоже закрываются музеи, посвященные вождю революции. Из российских СМИ поступило несколько запросов на интервью. Недавно один из главных телеканалов РФ, Россия-1, хотел сделать сюжет о закрытии музея.

«К сожалению, сейчас не могу, и надеюсь на понимание»

Музей отказался от интервью с российскими государственными СМИ. «Я ответил, что, к сожалению, сейчас не могу, и надеюсь на понимание», - рассказывает Каллио.

По словам директора, ситуация легко может превратиться в гибридное воздействие. Он отмечает, что даже корректное интервью можно смонтировать так, что оно даст неправильное представление.

«Мы не хотим быть частью пропагандистских войн или политики власти. Мы хотим заниматься обычной, безопасной музейной деятельностью», - добавил он.

Согласно Каллио, в российских СМИ, в частности, утверждали, что решение о закрытии музея было принято в Вашингтоне (США), хотя его приняли в Тампере.

По его словам, в России о закрытии музея уже сообщалось в возмущенном пропагандистском тоне.