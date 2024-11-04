Власти Таллинна приглашают горожан к дискуссии о будущем улицы Лийвалайа

В четверг, 7 ноября, состоится открытая дискуссия, в ходе которой специалисты Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства представят проектные условия улицы Лийвалайа и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, а также соберут новые комментарии и отзывы горожан о проекте.