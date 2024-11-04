В четверг, 7 ноября, состоится открытая дискуссия, в ходе которой специалисты Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства представят проектные условия улицы Лийвалайа и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, а также соберут новые комментарии и отзывы горожан о проекте.
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Власти Таллинна приглашают горожан к дискуссии о будущем улицы Лийвалайа
Улица Лийвалайа, одна из важнейших магистралей Таллинна, должна превратиться в современное городское пространство с удобными условиями для передвижения. Планируется создание выделенных полос для общественного транспорта с трамвайными путями, новые велосипедные и пешеходные дорожки.
Кроме того, город обновит конструкцию проезжей части улицы Лийвалайа и освещение, а также пешеходный тоннель. Улица получит дополнительное озеленение, здесь будет оборудована система раздельного водоотведения, проложен трубопровод для системы охлаждения и обновлены инженерные коммуникации.