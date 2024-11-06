В последние годы индустрия красоты активно расширяет свои границы, охватывая теперь уже и детскую аудиторию. Одним из последних нашумевших трендов стало такое явление как Sephora Kids (Дети Sephora). Давайте разберемся, стоит ли совсем юным принцессам пользоваться брендовой косметикой и почему играть с игрушками теперь не актуально?

Тренд Sephora Kids в TikTok стал настоящим феноменом, где маленькие девочки, часто в возрасте 9-12 лет, скупают дорогую косметику и создают целые бьюти-рутины, вдохновляясь популярными инфлюенсерами.

Юные любители косметики снимают ролики в социальных сетях на тему Get Ready With Me («Соберись со мной»), где они показывают, как используют люксовые бренды, такие как DrunkElephant и Glow Recipe, и тратят значительные суммы на косметику. По данным издания aytm, только за 2023 год молодые девочки потратили около 4,7 миллиардов долларов на косметику, что делает их самой активной группой потребителей косметических товаров.