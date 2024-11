Юные любители косметики снимают ролики в социальных сетях на тему Get Ready With Me («Соберись со мной»), где они показывают, как используют люксовые бренды, такие как DrunkElephant и Glow Recipe, и тратят значительные суммы на косметику. По данным издания aytm, только за 2023 год молодые девочки потратили около 4,7 миллиардов долларов на косметику, что делает их самой активной группой потребителей косметических товаров.