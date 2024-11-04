Правление Viru Keemia Group усилилось бывшим гендиректором Silmet

Председатель правления группы Ахти Асманн выразил большое удовлетворение тем, что команда VKG пополнилась в лице Райво Васну промышленным руководителем с очень разносторонним управленческим опытом. «Райво привносит ценную дополнительную силу в правление, помогая решать проблемы, стоящие в сфере добычи сланцевого масла, а также повышать надежность и эффективность управления. От имени правления и совета VKG я желаю Райво плавной интеграции и интересного сотрудничества», - сказал Асманн.

«Предложение правления концерна присоединиться к команде VKG является одновременно очень ответственным и захватывающим, особенно в то время, когда отрасль переживает такое революционное время», - прокомментировал Райво Васну и добавил, что за последние годы нынешнему руководству удалось собрать профессиональную команду и проделывать большую работу по развитию сланцевой технологии и инновациям, выводя производство на очень высокий уровень и закладывая прочный фундамент на будущее.

Васну имеет высшее химическое образование и является признанным руководителем, который работал во главе нескольких международных производственных компаний. До этого лета Райво Васну в течение пяти лет был генеральным директором предприятия NPM Silmet, производящего редкоземельные металлы в Силламяэ.

До переезда в Ида-Вирумаа он шесть лет работал управляющим на заводе Akzo Nobel Baltic и был генеральным директором Wienerberger AS, крупнейшей в мире компании по производству керамических строительных блоков и кирпича. В прошлом году он получил госнаграду от президента Алара Кариса и был номинирован на звание «Предприниматель года 2023».