Авторитетное издание назвало самого высокооплачиваемого тренера в мире

На первом месте Хосеп Гвардиола - главный тренер «Манчестер Сити», он зарабатывает 20 млн фунтов в год.

Второе место у Микеля Артетым - это главный тренер «Арсенала», он зарабатывает 15 млн фунтов в год.

Третье место у Диего Симеоне – в год наставник мадридского «Атлетико» зарабатывает 10,1 млн фунтов.

В пятерку самых дорогих тренеров вошли Карло Анчелотти («Реал») и Жозе Моуриньо («Фенербахче»), они зарабатывают 9,6 и 8,9 млн фунтов соответственно.