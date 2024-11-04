Издание Give Me Sport обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров этого года.
Авторитетное издание назвало самого высокооплачиваемого тренера в мире
На первом месте Хосеп Гвардиола - главный тренер «Манчестер Сити», он зарабатывает 20 млн фунтов в год.
Второе место у Микеля Артетым - это главный тренер «Арсенала», он зарабатывает 15 млн фунтов в год.
Третье место у Диего Симеоне – в год наставник мадридского «Атлетико» зарабатывает 10,1 млн фунтов.
В пятерку самых дорогих тренеров вошли Карло Анчелотти («Реал») и Жозе Моуриньо («Фенербахче»), они зарабатывают 9,6 и 8,9 млн фунтов соответственно.