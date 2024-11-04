Крупнейший в Эстонии производитель продуктов питания переводит офисы в Tammsaare Ärikeskus

Концерн Maag Grupp, объединяющий одни из самых известных мясных и молочных брендов Эстонии, переместит офисы таких брендов, как Rakvere, Tallegg, Rannarootsi, Tere, Farmi и Deary, под одну крышу в бизнес-центр Tammsaare Ärikeskus. Новый общий дом для всех брендов появится в бизнес-центре к сентябрю 2025 года.