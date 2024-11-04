Концерн Maag Grupp, объединяющий одни из самых известных мясных и молочных брендов Эстонии, переместит офисы таких брендов, как Rakvere, Tallegg, Rannarootsi, Tere, Farmi и Deary, под одну крышу в бизнес-центр Tammsaare Ärikeskus. Новый общий дом для всех брендов появится в бизнес-центре к сентябрю 2025 года.
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Крупнейший в Эстонии производитель продуктов питания переводит офисы в Tammsaare Ärikeskus
По словам председателя совета Maag Grupp Роланда Леппа, целью переезда в бизнес-центр Tammsaare Ärikeskus является создание для сотрудников более современной и комфортной рабочей среды. «Мы стремимся создать условия, способствующие улучшению коммуникации и более эффективной командной работе среди брендов Maag Grupp. Объединение наших молочных и мясных брендов под одной крышей даст этому значительный импульс», - отметил Лепп.
В результате переезда головные офисы молочных и мясных брендов Maag Grupp разместятся на 9-м этаже бизнес-центра Tammsaare Ärikeskus. На площади около 2000 квадратных метров будет обустроено 100 рабочих мест.