Новая посол Эстонии в Литве ожидает более тесного сотрудничества в сфере обороны

«Наша оборонная промышленность, в основном малые и средние предприятия, готова предложить инновационные и передовые решения. Эстонские оборонные предприятия интенсивно изучают инновации, которые, я надеюсь, заинтересуют и Литву и могут стать потенциалом для сотрудничества», - сказала Террас для сообщения посольства, переданного литовскому бюро BNS.

«Эстония и Литва вместе участвуют в нескольких оборонных инициативах, но всегда есть возможность для большего», - отметила она.

Террас подчеркивает важность совместной работы Эстонии и Литвы для поддержки Украины в ее войне до победы. Она также подчеркивает необходимость совместной работы Вильнюса и Таллинна, чтобы обеспечить должное внимание Европы к Украине и в то же время укрепить безопасность самого континента.

Важным достижением, по ее словам, станет запланированный на февраль следующего года выход стран Балтии из соглашения об энергосистеме с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ).

«У Эстонии и Литвы общий энергетический рынок, и моя роль как посла заключается в том, чтобы создать основу для взаимовыгодного сотрудничества», - сказала она.

Помимо безопасности и энергетики, Террас также назвала приоритетной задачей развитие сотрудничества в сфере образования и информационно-коммуникационных технологий.

«Эстонская и литовская молодежь могла бы иметь больше контактов, например, через программу Erasmus+, чтобы учиться в университетах друг друга», - указала новая посол.

Новая посол была назначен на этой неделе президентом Эстонии Аларом Карисом.

Каймо Кууск летом покинул посольство Эстонии в Литве и в настоящее время является генеральным секретарем Министерства обороны Эстонии.

Террас до назначения занимала должность посла по особым поручениям в области образования и EdTech, а с 2017 по 2021 год была послом Эстонии в Нидерландах.