33-летний мужчина получил удар ножом от собутыльника и был доставлен в больницу

В воскресенье вечером в центр тревоги поступило сообщение о том, что 33-летний и 38-летний мужчины получили ножевые ранения в квартире на улице Ряхни в Пярну. В полиции сначала сообщили, что медики оказали 38-летнему мужчине первую помощь на месте, а 33-летнего пострадавшего доставили в больницу на машине Скорой помощи. Сегодня днем ​​в прокуратуре уточнили, что, как выяснилось после проверки обстоятельств, 38-летний мужчина потерпевшим по данному делу не являлся.