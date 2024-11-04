Компания проводила весело время за распитием алкоголя в квартире на улице Ряхни в Пярну, но в какой-то момент события приняли кровавый оборот.
33-летний мужчина получил удар ножом от собутыльника и был доставлен в больницу
В воскресенье вечером в центр тревоги поступило сообщение о том, что 33-летний и 38-летний мужчины получили ножевые ранения в квартире на улице Ряхни в Пярну. В полиции сначала сообщили, что медики оказали 38-летнему мужчине первую помощь на месте, а 33-летнего пострадавшего доставили в больницу на машине Скорой помощи. Сегодня днем в прокуратуре уточнили, что, как выяснилось после проверки обстоятельств, 38-летний мужчина потерпевшим по данному делу не являлся.
По данным прокуратуры, еще один участник пьянки, 39-летний мужчина, задержанный полицией по подозрению в совершении преступления, ударил во время употребления алкоголя одного из собутыльников ножом.
Все более точные обстоятельства, в том числе мотив деяния, будут установлены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о физическом насилии.