Сколько времени нужно проветривать комнату зимой?

Проветривание помещения обеспечивает хороший воздухообмен, что, в свою очередь, улучшает самочувствие. Если воздух в комнате слишком влажный или слишком сухой, это может негативно сказаться на нашей иммунной системе, дыхательных путях и слизистой носа.

Чем теплее помещение, тем выше его влажность, что увеличивает вероятность появления плесени.

Как часто и как долго следует проветривать помещения зимой?

Некоторые эксперты рекомендуют ежедневно впускать свежий воздух, независимо от внешней температуры. Другие считают, что лучше всего проветривать дважды в день: утром и вечером, по 10 минут. Если вы живете в старом доме с плохой изоляцией, достаточно и 5 минут.

Разумеется, частота проветривания зависит от самих помещений. Например, если вы проводите много времени в гостиной, ее нужно проветривать чаще, чем другие комнаты, сохраняя уровень влажности на уровне 40–60%. Спальню лучше проветривать перед сном и утром.

Ванную комнату и кухню следует проветривать после готовки и мытья посуды, когда в этих помещениях скапливается много водяного пара. Для эффективного проветривания эксперты советуют открывать окна максимально широко. В холодное время года рекомендуется проветривать помещения интенсивно, но на короткое время.