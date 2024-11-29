Покинувшая Россию Евгения Чирикова о жизни в Эстонии: интеграция прошла успешно, но какой ценой!

С 2015 года российский оппозиционный политик Евгения Чирикова вместе с мужем и двумя детьми живет в Эстонии. По ее словам, процесс интеграции семьи в эстонское общество оказался непростым и занял целых десять лет, однако это того стоило - семья действительно срослась с Эстонией.
Обе дочери Евгении Чириковой сегодня свободно говорят по-эстонски: старшая уже учится в Таллиннском университете, младшая заканчивает эстонскую гимназию.
«Честно говоря, нам очень хотелось выучить эстонский, интегрироваться - у нас была такая семейная задача. И я столкнулась с тем, что это тяжелое и непосильное дело для семьи, которая говорит на русском языке в Эстонии, даже если вы очень хотите это сделать», - рассказывает Чирикова.
«Десять лет назад, когда мы только приехали сюда, было много разговоров о реформе образования, о том, что 60 процентов предметов будут преподаваться на эстонском. И я очень надеялась, что эта реформа поможет нам легко интегрироваться. Но по факту оказалось, что в русскоязычной школе, куда сразу пошла моя старшая дочь, это не соблюдалось. Причем, ни в каких школах это не соблюдалось», - утверждает она.
Квалифицированных педагогов и тогда не хватало во многих школах. Ну а местные русскоязычные семьи выходили из положения в то время точно так же, как и сегодня: нанимали детям частных репетиторов по эстонскому.
За неимением лучшего варианта Евгении Чириковой с мужем пришлось последовать примеру остальных родителей и взять по отдельному репетитору для каждой из дочерей.
«Именно тогда я написала письмо президентке. Я говорила, что не вижу настоящей интеграции, что мы в Эстонии не видим ни эстонских детей, ни совместных проектов с ними», - продолжает Чирикова.