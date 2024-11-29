Покинувшая Россию Евгения Чирикова о жизни в Эстонии: интеграция прошла успешно, но какой ценой!

«Это же было бы так естественно! И выучить можно было бы сразу два языка - просто благодаря тому, что для детей организованы какие-то совместные игры, соревнования, кружки. Эстонцы могли бы в совершенстве овладеть русским, а русскоязычные дети - эстонским», - рассуждает она.

Евгения Чирикова. Фото: DMITRY KOSTYUKOV

Евгения Чирикова - оппозиционный российский политик. Лидер движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и «Движения в защиту Химкинского леса».

Член Координационного Совета российской оппозиции.

В 2024 году Чирикова была включена Министерством юстиции России в список иностранных агентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В том же году Сыктывкарский городской суд заочно арестовал Чирикову по обвинению в создании «террористического сообщества», финансировании «террористической деятельности» и публичных призывах к терроризму.

Кроме того, против Чириковой в России возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых «фейков» о российской армии.

В 2015 году Евгения Чирикова вместе с мужем Михаилом и двумя дочерьми переехала в Эстонию.

«Мы не приняли аннексию Крыма, мы не приняли эту войну, поэтому мы переехали. Мы хотели жить в государстве, которое никому не угрожает войной», - поясняет активистка.