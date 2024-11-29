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Покинувшая Россию Евгения Чирикова о жизни в Эстонии: интеграция прошла успешно, но какой ценой!

Фото: Konstantin Sednev
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С 2015 года российский оппозиционный политик Евгения Чирикова вместе с мужем и двумя детьми живет в Эстонии. По ее словам, процесс интеграции семьи в эстонское общество оказался непростым и занял целых десять лет, однако это того стоило - семья действительно срослась с Эстонией

Обе дочери Евгении Чириковой сегодня свободно говорят по-эстонски: старшая уже учится в Таллиннском университете, младшая заканчивает эстонскую гимназию.

«Честно говоря, нам очень хотелось выучить эстонский, интегрироваться - у нас была такая семейная задача. И я столкнулась с тем, что это тяжелое и непосильное дело для семьи, которая говорит на русском языке в Эстонии, даже если вы очень хотите это сделать», - рассказывает Чирикова.

«Десять лет назад, когда мы только приехали сюда, было много разговоров о реформе образования, о том, что 60 процентов предметов будут преподаваться на эстонском. И я очень надеялась, что эта реформа поможет нам легко интегрироваться. Но по факту оказалось, что в русскоязычной школе, куда сразу пошла моя старшая дочь, это не соблюдалось. Причем, ни в каких школах это не соблюдалось», - утверждает она.

Квалифицированных педагогов и тогда не хватало во многих школах. Ну а местные русскоязычные семьи выходили из положения в то время точно так же, как и сегодня: нанимали детям частных репетиторов по эстонскому.

За неимением лучшего варианта Евгении Чириковой с мужем пришлось последовать примеру остальных родителей и взять по отдельному репетитору для каждой из дочерей.

«Именно тогда я написала письмо президентке. Я говорила, что не вижу настоящей интеграции, что мы в Эстонии не видим ни эстонских детей, ни совместных проектов с ними», - продолжает Чирикова.

«Это же было бы так естественно! И выучить можно было бы сразу два языка - просто благодаря тому, что для детей организованы какие-то совместные игры, соревнования, кружки. Эстонцы могли бы в совершенстве овладеть русским, а русскоязычные дети - эстонским», - рассуждает она.

Евгения Чирикова.
Евгения Чирикова. Фото: DMITRY KOSTYUKOV

Евгения Чирикова - оппозиционный российский политик. Лидер движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и «Движения в защиту Химкинского леса».

Член Координационного Совета российской оппозиции.

В 2024 году Чирикова была включена Министерством юстиции России в список иностранных агентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В том же году Сыктывкарский городской суд заочно арестовал Чирикову по обвинению в создании «террористического сообщества», финансировании «террористической деятельности» и публичных призывах к терроризму.

Кроме того, против Чириковой в России возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых «фейков» о российской армии.

В 2015 году Евгения Чирикова вместе с мужем Михаилом и двумя дочерьми переехала в Эстонию.

«Мы не приняли аннексию Крыма, мы не приняли эту войну, поэтому мы переехали. Мы хотели жить в государстве, которое никому не угрожает войной», - поясняет активистка.

Семь лет занятий всей семьей

Видны ли с тех пор перемены к лучшему в плане языковой интеграции? Не особо, полагает Евгения Чирикова: «Десять лет назад меня никто не слушал, и за десять лет ничего не изменилось».

Безусловно, плюс нынче в том, что реформа образования наконец запущена, однако дефицит квалифицированных кадров в русских школах лишь усугубился.

Что касается репетиторов по эстонскому, то частных преподавателей в результате пришлось нанять не только дочерям, но и отцу с матерью, делится подробностями Евгения Чирикова.

«У нас на семью было четыре репетитора, и я помню, как порой случались неловкие моменты. Я прихожу со своими друзьями в кафе и понимаю, что денег в обрез и придется выбирать: либо я сейчас беру себе обед, либо оплачиваю ребенку занятие по эстонскому. Как в студенческие времена - элементарно не хватало, чтобы пообедать с друзьями», - рассказывает она.

«Несколько репетиторов на всю семью - для нас это означало лет семь серьезных финансовых вложений. Потому что если ты действительно хочешь выучить язык, то надо как минимум два раза в неделю заниматься с репетитором, плюс еще ходить на курсы. Однако другой дороги нет», - поясняет активистка.

Евгения Чирикова в своей таллиннской квартире.
Евгения Чирикова в своей таллиннской квартире. Фото: Konstantin Sednev

Большой ценой

С нуля освоив государственный язык, через несколько лет после приезда в Эстонию дети Чириковой смогли-таки учиться полностью на эстонском.

Однако добиться столь впечатляющих результатов удалось ценой невероятных усилий, и дело тут не только в финансовых проблемах, вспоминает мама: «Мы практически довели наших дочерей до нервного срыва».

«Всё закончилось депрессивным расстройством, это было у меня и с первым, и со вторым ребенком, потому что нагрузка для них оказалась чрезмерной. Оглядываясь назад, я понимаю, что отчасти к этому их подтолкнула я сама. Такая вот у нас вышла обратная сторона суперагрессивной интеграции», - резюмирует она.

«Муж подсчитал, что здесь, в школе, рабочий день у детей вместе с домашними заданиями выходит длинней, чем у нас с ним», - поясняет свою мысль Чирикова.

«Родителям не стоит и о себе забывать, потому что мы с вами делаем огромное дело - растим будущее нашей планеты. И себя загонять тоже не надо: психически здоровый родитель вырастит психически здорового ребенка», - подчеркивает активистка.

Открытое письмо президенту

В 2019 году Евгения Чирикова обратилась с открытым письмом к тогдашнему президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

Чирикова рассказала главе государства о проблемах интеграции русскоязычного населения в Эстонии, с которыми столкнулась на собственном опыте.

«Живя в Эстонии, я поняла, что здесь существует два мира - русский и эстонский. Мне кажется, что вы понимаете, насколько опасно для маленькой страны, когда в ней существуют разные миры. Это особенно опасно, поскольку наша маленькая страна находится рядом с большой и очень агрессивной страной, которая хорошо умеет использовать противоречия. Мы помним пример Украины», - отметила она.

«Если государство не начнет интегрировать молодежь в эстонское общество, это успешно сделает соседняя страна», - высказала предположение Евгения Чирикова.

Кивиряхк и церковный хор

Процесс языковой и культурной интеграция взрослых членов семьи в Эстонии, как рассказывает Евгения Чирикова, протекал еще более любопытно.

По словам Чириковой, в изучении эстонского языка и местных культурных особенностей ей очень помог церковный хор таллинского лютеранского прихода Каарли, тогда как муж, Михаил Матвеев, неожиданно увлекся современной эстонской литературой.

«Муж - большой фанат Андруса Кивиряхка, берет его книжки в оригинале, с карандашиком сидит читает часа по два, каждое неизвестное слово аккуратненько переводит. Для него это в кайф, и по-моему, самая лучшая интеграция - это вот так, через кайф», - говорит она.

Что касается творчества Кивиряхка, то его произведения нужно знать в обязательном порядке всем любителям художественной литературы в мире, уверена Чирикова: «Я считаю, что Кивиряхк ужасно недооценен - то есть, он круче Маркеса. Это просто… ну, маст-хэв».

Евгения Чирикова с мужем на своем хуторе в Эстонии.
Евгения Чирикова с мужем на своем хуторе в Эстонии. Фото: Erakogu

«Добрые феи» эстонского леса

Спустя некоторое время семья Евгении Чириковой купила старинный хутор неподалеку от Палдиски и переехала в эстонскую глубинку.

Как рассказывает активистка, хутор «оказался настолько ветхим, что самим в течение трех лет пришлось менять все стены, фундамент, а заодно и крышу».

«И вот в этом полуразрушенном доме мы жили, когда началась пандемия. Половины стен не было. Помню, когда я выходила в гостиную, там красиво падал снег», - говорит она.

Восстанавливали старинные постройки своими руками, взрослым помогали дети. Постепенно налаживали взаимопонимание с окрестными жителями, которые почти совсем не говорят по-русски - и это тоже бесценный опыт интеграции, рассуждает Чирикова.

«Сначала побаивались, конечно, жить среди леса - в окрестностях там вообще-то волки бегают. Но в результате оказалось, что у нас совершенно волшебные соседи-эстонцы», - делится подробностями активистка.

«Они приняли нас просто супер. Вроде бы и людей не видно, а через какое-то время вдруг обнаруживаем, что кто-то приносит нам к порогу какие-то помидоры или кабачки. Причем, молча, по своей инициативе», - дополняет картину Чирикова.

«Мы иногда даже не знали, кто именно это делает, что за добрая фея такая. Потом тоже начали делать в ответ маленькие подарки: оставляли им на крылечке бутылку вина, какой-нибудь шоколад», - вспоминает она.​

Чем сегодня занимается Евгения Чирикова?

Евгения Чирикова вместе с мужем и единомышленниками работает в Эстонии над развитием медиапроекта «Активатика».

«Мы помогаем гражданским украинским узникам, которые были похищены с оккупированных территорий», - рассказывает она.

«Их больше 7000 - это те, кто находится в российских тюрьмах официально. Сколько тысяч еще похищены, не оформлены, содержатся в каких-то подвалах на оккупированных территориях и на территории России и подвергаются пыткам, мы не знаем», - дополняет картину Чирикова.

По ее словам, портал «Активатика» также освещает информацию о том, как сами россияне помогают Украине.

«Для нас принципиально важно показать, что Россия не сводится к путинизму. В самой стране есть россияне, которые борются. Они могут делать это, не афишируя своей деятельности. У нас есть связи с людьми, которые очень активно помогают украинским беженцам», - подчеркивает российская оппозиционерка.

«Надеюсь вернуться на родину»

Отказываться от российского гражданства Евгения Чирикова пока не намерена: «Очень надеюсь однажды вернуться на родину».

«Мечтаю, что Украина победит, а Россия освободится от гнета силовиков, которые сейчас просто уничтожают будущее моей страны», - поясняет Чирикова.

«У меня и дня не проходит, чтобы я не связывалась со своей исторической родиной. Для меня Россия это вообще не Путин: там живет много прекрасных людей, которых я очень люблю и ценю», - говорит она.

По словам Чириковой, постоянный страх за близких и друзей, оставшихся в России, стал частью ее нынешнего существования.

«Каждый раз, когда с ними связываюсь, у меня сердце уходит в пятки, потому что я понимаю, что власть Путина - довольно подлые люди, которые способны на все - вот что страшно», - рассказывает Чирикова.

«Проблема еще и в том, что мои родственники не так уж и хотят куда-то уезжать из России. И, честно говоря, иммиграция - это не для них», - сетует активистка.​​

На днях Евгения Чирикова сообщила, что силовики РФ устроили обыск в квартире ее родителей в Москве.

Родители Чириковой также проходят свидетелями по возбужденным против нее делам о «фейках об армии» и «терроризме».

Сама оппозиционерка, в числе прочего, связывает обыск с недавним выходом фильма «Узники», который рассказывает о похищенных российскими силовиками мирных жителях Украины.

«К сожалению, моим родителям мстят за мою деятельность, за то, что наша команда "Активатика" распространила информацию о терроре на оккупированной территории и об украинских гражданских узниках в российских концлагерях», - заявила Чирикова.

Читайте по ролям «Евгения Онегина»

Стремиться к тому, чтобы, поселившись в Эстонии, выучить эстонский язык и интегрироваться в местное общество, безусловно, важно.

Но если вы хотите, чтобы ваши дети, которые давно учатся и общаются на эстонском, не забывали свой родной язык, придется приложить дополнительные усилия, рассуждает Евгения Чирикова.

Школа в этом случае вряд ли поможет - проблема упирается лишь в дисциплину родителей, их увлеченность и ответственность, уверена она.

«Хотите, чтобы дети хорошо говорили по-русски? Читайте им русскую классику. Если очень любите Пушкина, просто читайте по ролям вечером "Евгения Онегина" - дети это впитают. Дайте им тоже какую-то маленькую роль», - советует Чирикова, основываясь на собственном опыте.

«Если вы сами читаете Толстого, если для вас это в кайф – вот просто сели и начали читать, то и дети будут делать то же самое», - дополняет картину активистка.

«Ну а чтобы дети еще и писали грамотно по-русски, с ними нужно этим отдельно заниматься, устраивать диктанты. Помните, как в детстве? А иначе никак», - уверена Евгения Чирикова.

Миллионы просмотров

Евгения Чирикова с дочерью Елизаветой.
Евгения Чирикова с дочерью Елизаветой. Фото: Erakogu

​Старшая дочь Евгении Чириковой Елизавета, которая сейчас учится в Таллиннском техническом университете, ведет в социальной сети TikTok собственный антивоенный канал с многомиллионной аудиторией.

«Благодаря этому каналу охват аудитории у медиапроекта «Активатика» составляет в среднем десять миллионов просмотров ежемесячно. Иногда бывают месяцы, когда и по 30 миллионов», - делится подробностями Чирикова.

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