Бывший гендиректор PTA оспорил свое увольнение в суде

Таллиннский административный суд принял к рассмотрению жалобу против министра регионального и сельского хозяйства Пирет Хартман по поводу досрочного и неправомерного освобождения от должности генерального директора Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Урмаса Киртси.
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«Да, это правда. Мой юридический представитель подал исковое заявление в суд, и оно было принято к рассмотрению, - подтвердил Киртси изданию Postimees. - На данный момент ситуация именно такова», - добавил он.
Интересы Киртси представляют адвокаты Аллар Йыкс и Кадри Хяргинен.