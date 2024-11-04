Пн, 4.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Бывший гендиректор PTA оспорил свое увольнение в суде

Перевод: Каролийна Вертяева
Copy
Урмас Киртси.
Урмас Киртси. Фото: Ain Liiva

Таллиннский административный суд принял к рассмотрению жалобу против министра регионального и сельского хозяйства Пирет Хартман по поводу досрочного и неправомерного освобождения от должности генерального директора Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Урмаса Киртси.

«Да, это правда. Мой юридический представитель подал исковое заявление в суд, и оно было принято к рассмотрению, - подтвердил Киртси изданию Postimees. - На данный момент ситуация именно такова», - добавил он.

Интересы Киртси представляют адвокаты Аллар Йыкс и Кадри Хяргинен.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх