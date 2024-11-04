На Эстонию надвигаются туман и мокрый снег: на дорогах по многим регионам вероятность гололедицы

На востоке страны местами возможен мокрый снег. Местами туманы. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье, 5-10, порывами, 15 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла, утром потеплеет. На дорогах по многим регионам вероятность гололедицы.

Днем облачно с отдельными прояснениями. В Центральной и Восточной Эстонии дожди, в первой половине дня в восточных уездах возможен мокрый снег, на западе страны отдельные кратковременные случаи осадков. К вечеру вероятность осадков сократится. Местами туманы.

Ветер западный, 3-8, порывами до 11, на побережье преимущественно западный и северо-западный, 5-12, преимущественно до 16 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 3-8, на западе страны до 10 градусов тепла.