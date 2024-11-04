Tele2 продолжает стремительно терять абонентов: в октябре сеть покинули почти 800 номеров

Как сообщил Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA), больше всего номеров приобрела компания Elisa - 419. Фирма Telia добавила в свой список 371 мобильный номер.

В прошлом месяце было перенесено 5825 мобильных и 1204 стационарных номеров, а также аннулировано 5738 заявок на перенос мобильных номеров и 76 заявок на перенос стационарных номеров.

В 2023 году больше всего мобильных номеров потеряла Tele2: 7094 номера покинули ее сеть. Elisa получила наибольшее количество номеров: в ее сеть было добавлено 5237 мобильных номеров, а в 2023 году к сети Telia присоединились 2528 номеров.

Количество перенесенных номеров отражает переход реальных номеров стационарных и мобильных телефонов от одного оператора к другому. Количество перенесенных номеров не имеет прямой зависимости от общего количества абонентов, присоединившихся или вышедших из компании связи, поскольку у одного абонента может быть несколько номеров, но при этом один абонентский договор.

Также статистика перемещения номеров не отражает изменения общего числа клиентов компаний связи в результате использования телефонных карт или заключения новых абонентских договоров и расторжения старых.