Мэр Таллинна раскритиковал решение коалиции о лишении избирательных прав граждан РФ

На своей странице в Facebook вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский отметил, что не может поддержать решение своей партии поддержать правящую коалицию, которая намерена ограничить избирательные права граждан России и Беларуси.

«Сегодня моя партия решила поддержать поправку к Конституции, которая оставляет 70 000 постоянных жителей Эстонии без возможности иметь право голоса в решении местных вопросов. Я не могу поддержать это решение», - сообщил Осиновский в социальных сетях.