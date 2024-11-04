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Мэр Таллинна раскритиковал решение коалиции о лишении избирательных прав граждан РФ

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Евгений Осиновский
Евгений Осиновский Фото: Konstantin Sednev

В понедельник члены правящей коалиции решили внести срочные изменения в Конституцию в отношении права голоса. Член коалиционной партии Евгений Осиновский выступил против лишения избирательных прав граждан России и Беларуси. 

На своей странице в Facebook вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский отметил, что не может поддержать решение своей партии поддержать правящую коалицию, которая намерена ограничить избирательные права граждан России и Беларуси.

«Сегодня моя партия решила поддержать поправку к Конституции, которая оставляет 70 000 постоянных жителей Эстонии без возможности иметь право голоса в решении местных вопросов. Я не могу поддержать это решение», - сообщил Осиновский в социальных сетях.

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