Накануне Дня поминовения усопших, 29 октября, священнослужителю и историку культуры Тоомасу Паулю исполнилось 85 лет. Богатое наследие его проповедей, очерков и размышлений знакомо нам по газетам и радиопередачам, они собраны в сборники, которые начали выходить, как только Эстония стала свободной.

На этой неделе его библиография пополнилась еще двумя сборниками: «Парад парадоксов. Публикации Тоомаса Пауля в Maaleht за 2017–2023 годы от издательства Ilmamaa и «Я все-таки за все благодарю Тебя. Размышления. Молитвы» от издательства SE&JS. Рейн Вейдеманн написал предисловие к первому, а Ивар Трёнер – ко второму.

Трёнер отвёл меня к Тоомасу Паулю в отделение сестринской помощи Северо-Эстонской региональной больницы и присутствовал на интервью.