Мартин Хельме: Трамп не допустит, чтобы конфликт России и Украины перерос в мировую войну

Хельме отметил, что неясно, удастся ли Трампу снова стать президентом, но выразил уверенность, что у него есть все шансы на победу. Он добавил, что, хотя он симпатизирует Трампу по идеологическим причинам и не поддерживает крайне левую политику демократов, его мнение не влияет на то, как будут голосовать американцы.

Председатель EKRE также прокомментировал различия во взглядах Трампа и его оппонента, Камалы Харрис, на войну в Украине. Хельме указал, что Трамп не намерен доводить ситуацию до угрозы Третьей мировой войны из-за конфликта в Украине и, возможно, заставит Украину пойти на мирное соглашение, сократив поддержку, при этом некоторые захваченные территории могут остаться под контролем России.

Кроме Хельме, в обсуждении участвовал председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, который подчеркнул важность американских выборов для Эстонии. «Это не вопрос симпатий - кто лучше, а кто хуже. Может быть, для стран Западной Европы или более удаленных уголков мира это больше вопрос культурной борьбы или зрелищности, но для нас это вопрос безопасности: если политика Соединенных Штатов окажется ошибочной, мы почувствуем это на своей шкуре», - сказал Рейнсалу.