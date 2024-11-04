Европейский люкс столкнулся с кризисом на китайском рынке

Когда основатель и глава LVMH Бернар Арно посетил Китай в июне прошлого года, он осмотрел пятиэтажное здание в Пекине, где Louis Vuitton планировал открыть важный магазин в начале 2024 года. Спустя более года здание остаtтся закрытым, и, по данным источников, открытие откладывается на следующий год.