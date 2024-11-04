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Европейский люкс столкнулся с кризисом на китайском рынке

Перевод: Каролийна Вертяева
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Louis Vuitton в Пекине. Фото иллюстративное.
Louis Vuitton в Пекине. Фото иллюстративное. Фото: Thomas Peter Reuters

Западные люксовые бренды, такие как французский гигант LVMH, сталкиваются с кризисом и снижением спроса в Китае, что вызывает сомнения в их будущем. Пустые магазины LVMH в Китае свидетельствуют о спаде интереса к товарам класса люкс, пишет Bloomberg.

Когда основатель и глава LVMH Бернар Арно посетил Китай в июне прошлого года, он осмотрел пятиэтажное здание в Пекине, где Louis Vuitton планировал открыть важный магазин в начале 2024 года. Спустя более года здание остаtтся закрытым, и, по данным источников, открытие откладывается на следующий год.

Такая задержка символизирует трудности, с которыми сталкиваются европейские бренды люкса в Китае. Компании ожидали, что после снятия ковидных ограничений спрос на западные бренды резко вырастет, но реальность оказалась другой: с марта их рыночная стоимость упала на 251 миллиард долларов (230 миллиардов евро).

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