За неделю истребители НАТО трижды перехватили самолеты РФ

28 октября истребители НАТО вылетели для опознания российского транспортного самолета Ил-76, 29 октября - для опознания двух истребителей Су-27, которые так и не удалось идентифицировать, а 31 октября - для сопровождения боевого самолета Су-30.

По данным Минобороны Литвы, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, летели без плана полета, часто без включенного транспондера, а в двух случаях не поддерживали связь с Центром управления полетами.