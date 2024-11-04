Литва намерена запретить военную службу для граждан с двойным гражданством России или Беларуси

Согласно законопроекту, литовцы, которые также имеют двойное гражданство России и Беларуси, не будут приниматься на профессиональную военную службу, добровольческую военную службу или любую другую форму добровольной непостоянной военной службы, а также на обязательную военную службу.

Действующие военнослужащие, которые получат гражданство этих стран, будут уволены со службы.

Хотя в законопроекте прямо не упоминаются Россия и Беларусь, в нем сказано, что запрет будет распространяться на страны, куда военнослужащим не разрешается выезжать. Ранее правительство уже запрещало профессиональным военнослужащим несанкционированные поездки в страны, которые считаются угрозой национальной безопасности Литвы, в частности, в Россию, Беларусь и Китай.

Министр обороны Лауринас Кащюнас утверждает, что этот запрет необходим для предотвращения утечки информации, связанной с национальной оборонной системой, через лиц с двойным гражданством.

Он добавляет, что из-за возможных связей с «враждебными государствами» такие военнослужащие могут также осуществлять деструктивную деятельность против системы национальной обороны и Литвы по собственной инициативе.

Предложенные поправки призваны обеспечить, чтобы военнослужащие с гражданством «враждебных государств» не становились потенциальными мишенями для иностранных разведок и служб безопасности. Кроме того, авторы законопроекта утверждают, что он призван устранить двусмысленность относительно «их конституционной обязанности защищать Литву» в случае вооруженного конфликта с этими странами.

В октябре Сейм проголосовал за запрет чиновникам, которые имеют право работать с секретной информацией, ездить в страны, которые считаются недружественными к Литве.