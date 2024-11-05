Такого в Таллиннском аэропорту давно не было

Благодаря активному летнему сезону, пассажиропоток за десять месяцев составил 2 981 944 человека и превысил показатель за весь 2023 год в 2 960 447 пассажиров.

В октябре через Таллиннский аэропорт прошло 338 800 пассажиров, что на 19% больше, чем в том же месяце прошлого года. Больше всего из Таллинна в октябре на регулярных маршрутах летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Рига, Франкфурт и Хельсинки.