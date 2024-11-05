В отношении Партии правых начато производство из-за просроченных долгов

Председатель комиссии Лийза Овийр пояснила, что запрос касается условий оплаты двух неоплаченных Партией правых счетов, поскольку закон требует, чтобы просроченные долги оплачивались на рыночных условиях.

В противном случае такая ситуация может рассматриваться как запрещенное пожертвование.

Партия правых не оплатили два счета на общую сумму 110 700 евро, выставленные фирмой Initiative. Зампред партии Кристьян Ванасельга пояснил, что речь идет о медиа-агентстве, которое оказывало Партии правых услуги во время избирательной кампании на выборах в Европейский парламент.