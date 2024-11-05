Зима в саду Чем правильно укрыть розы на зиму, чтобы не погубить их

Чтобы розы успешно перезимовали и радовали вас ярким и обильным цветением в новом сезоне, их необходимо предварительно обрезать. А вот после того, как работы по уходу и косметические процедуры будут завершены, вы можете задуматься об укрытии роз на зиму.

Мульча естественным образом предотвращает рост сорняков и помогает улучшить структуру почвы, пишет Gordonua.

Мульча – хороший выбор для клумбы с розами, поскольку она естественным образом предотвращает рост сорняков, улучшает структуру почвы и помогает удерживать влагу, необходимую растениям.

Укрывать розы мульчей или сеном не запрещено, но разумнее этого не делать из-за грызунов и других вредителей. Дело в том, что именно мульчу и сухую траву облюбовали для зимовки грызуны, поедающие побеги роз.

Для зимовки роз специалисты рекомендуют укрывать материал, не привлекающий грызунов. Например, сухие листья. Лучше всего для этого подходят дубовые листья, содержащие дубильные вещества. Если почва очень глинистая, можно использовать песок или крупные опилки.

Может показаться странным, но розы можно укрыть... прошлогодним сеном, в котором уже перезимовали грызуны. Для покрытия также подойдет торф с опилками, сообщает Vakarys Ekspresas.

При покрытии самое главное, чтобы укрывной материал оставался сухим. Земля под укрытием все равно промерзает, но важно, чтобы не было чередования замерзания и оттаивания. Зимнее укрытие с роз снимать не следует, пока земля не оттает. Да и снимать его следует постепенно.