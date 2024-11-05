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Популярнейшая передача «10 олимпийских стартов» ждет юных участников!

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Выпускники прошлых серий передачи "10 олимпийских стартов".
Выпускники прошлых серий передачи "10 олимпийских стартов". Фото: Priit Mürk/ERR

Накануне в Таллиннском легкоатлетическом холле состоялось торжественное открытие 54-го сезона популярной передачи ЭТВ «10 олимпийских стартов» - старейших в стране детских соревнований по легкой атлетике.

Президент Эстонского союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги и председатель правления Orkla Eesti AS Кайдо Кааре подписали новый договор о сотрудничестве, согласно которому Kalev TV продолжит поддерживать серию соревнований «10 олимпийских стартов» в качестве главного спонсора.

Эрих Тейгамяги поблагодарил и выразил признательность предприятию Kalev, который был надежным и многолетним спонсором, а также хорошим партнером по сотрудничеству. Кайдо Кааре сказал, что Kalev рад поддерживать такую ​​уникальную серию соревнований и вносить свой вклад в формирование у детей и подростков привычки к физической активности.

На заключительном этапе прошлого сезона ученица таллиннской Мустамяэской гимназии Нора Ромеа установила новый рекорд серии за всю историю в беге на 60 м с барьерами среди юниорок, а на торжественной церемонии памятный знак о рекорде ей вручила одна из лучших барьеристок Эстонии Креэте Верлин.

На протяжении всей своей истории «10 олимпийских стартов» ЭТВ выпускали как успешных легкоатлетов, так и спортсменов в других видах спорта. Своими воспоминаниями поделились Либеро Сильвер Маар, член сборной Эстонии по волейболу, мотогонщик Харди Роозиорг, который начинал в серии вместе с легкоатлетами Карлом Эриком Назаровым, Йоханнесом Эрмом и Хансом-Кристианом Хаузенбергом.

Также пришли поделиться эмоциями о популярной серии молодежных соревнований члены эстафетной сборной Эстонии (4х100 м) Мия Отть, Анн Марий Кивикас и Креэте Верлин,. Самые свежие воспоминания, связанные с этой серией соревнований, остались у Мии Отть, которая в 2021 году установила действующий до сих пор рекорд в старшей возрастной группе в беге на 60 м со временем 7,69.

Анн Марий Кивикас, главными дистанциями которой являются бег на 100 и 200 м, показала хорошие результаты в серии «10 олимпийских стартов» и на более длинных беговых дистанциях. Креэт Верлин призналась, что хоть ей и не удалось достичь верхней ступеньки пьедестала почета на национальных этапах, это дало ей мотивацию тренироваться дальше, а после выхода из серии у спортсменки появились высокие места и рекорды.

Новый сезон передачи стартует 7 декабря в Выруском спортивном центре. Эстонский союз легкой атлетики на своей странице в интернете до конца ноября будет принимать заявки и проводить регистрацию школьных команд. Кульминация программы будет 12-13 июня, когда на стадионе Каркси-Нуйа пройдет финальный этап соревнований по многоборью.

По традиции на старт соревнований приглашаются школьники от 10 и до 14 лет.

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