Популярнейшая передача «10 олимпийских стартов» ждет юных участников!

Президент Эстонского союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги и председатель правления Orkla Eesti AS Кайдо Кааре подписали новый договор о сотрудничестве, согласно которому Kalev TV продолжит поддерживать серию соревнований «10 олимпийских стартов» в качестве главного спонсора.

Эрих Тейгамяги поблагодарил и выразил признательность предприятию Kalev, который был надежным и многолетним спонсором, а также хорошим партнером по сотрудничеству. Кайдо Кааре сказал, что Kalev рад поддерживать такую ​​уникальную серию соревнований и вносить свой вклад в формирование у детей и подростков привычки к физической активности.

На заключительном этапе прошлого сезона ученица таллиннской Мустамяэской гимназии Нора Ромеа установила новый рекорд серии за всю историю в беге на 60 м с барьерами среди юниорок, а на торжественной церемонии памятный знак о рекорде ей вручила одна из лучших барьеристок Эстонии Креэте Верлин.

На протяжении всей своей истории «10 олимпийских стартов» ЭТВ выпускали как успешных легкоатлетов, так и спортсменов в других видах спорта. Своими воспоминаниями поделились Либеро Сильвер Маар, член сборной Эстонии по волейболу, мотогонщик Харди Роозиорг, который начинал в серии вместе с легкоатлетами Карлом Эриком Назаровым, Йоханнесом Эрмом и Хансом-Кристианом Хаузенбергом.