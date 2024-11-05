Фляжка с запрещенной символикой привлекла внимание эстонских пограничников: гражданке РФ пришлось сделать выбор

4 ноября на Нарвском погранпункте была проверена гражданка России, которая хотела въехать в страну. Среди ее вещей была обнаружена фляжка с запрещенной символикой. Предмет не был на виду, однако внимание пересекавшей границу женщины было обращено на то, что символика агрессора запрещена в Эстонии. Гражданка РФ решила выбросить фляжку и затем продолжила свой путь.

4 ноября сотрудники миграционной службы Идаской префектуры провели проверку с целью выяснить, работают и пребывают ли иностранцы здесь на законных основаниях. В ходе проверки одного предприятия выяснилось, что два гражданина Украины не зарегистрировали свою трудовую деятельность в Департаменте полиции и погранохраны должным образом. За нарушение Закона об иностранцах каждому из них был назначен денежный штраф.

4 ноября на Нарвском погранпункте пограничники проверили гражданина Перу и выяснили, что он находился в странах Шенгенской без законных оснований в течение трех дней. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен трехлетний запрет на въезд, а также назначен денежный штраф в размере 400 евро.