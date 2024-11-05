ВИДЕО ⟩ Обнаруженное под лестницей помещение привело в лабиринт туннелей под домом
Старые дома могут скрывать множество тайн, некоторые из которых могут испугать хозяев не на шутку. Одна пара испытала это на собственном опыте, когда обнаружила под лестницей в своем доме викторианской эпохи дверь, ведущую в загадочную комнату, о существовании которой они даже не подозревали.
Дополнительные квадратные метры, возможно, и сулят перспективы расширения жилплощади, но от кадров, загруженных на TikTok, по коже бегут мурашки.
@dr_scaryy SECRET Door Under The Stairs Leads to Tunnels #scary #scarystories #creepy ♬ nhạc nền - Dr. Scary
Сняв деревянную обшивку основания лестницы, супруги обнаружили, что под лестницей находится загадочная дверь. Предыдущий владелец из каких-то соображений не упомянул о давно заброшенной комнате. Мало того, таинственная комната соединена переходами, соединенными с другими помещениями, некоторые из которых напоминают глубокие внутренние дворы под открытым небом.
Владельцы дома не знают, как далеко ведут эти коридоры, но их очень тревожит такое открытие: неизвестно, кто и когда может постучать в недавно обнаруженную дверь. По ночам им еще страшнее.