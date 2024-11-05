ВИДЕО Обнаруженное под лестницей помещение привело в лабиринт туннелей под домом

Старые дома могут скрывать множество тайн, некоторые из которых могут испугать хозяев не на шутку. Одна пара испытала это на собственном опыте, когда обнаружила под лестницей в своем доме викторианской эпохи дверь, ведущую в загадочную комнату, о существовании которой они даже не подозревали.

Дополнительные квадратные метры, возможно, и сулят перспективы расширения жилплощади, но от кадров, загруженных на TikTok, по коже бегут мурашки.

Сняв деревянную обшивку основания лестницы, супруги обнаружили, что под лестницей находится загадочная дверь. Предыдущий владелец из каких-то соображений не упомянул о давно заброшенной комнате. Мало того, таинственная комната соединена переходами, соединенными с другими помещениями, некоторые из которых напоминают глубокие внутренние дворы под открытым небом.

Владельцы дома не знают, как далеко ведут эти коридоры, но их очень тревожит такое открытие: неизвестно, кто и когда может постучать в недавно обнаруженную дверь. По ночам им еще страшнее.