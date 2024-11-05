Пилот серии «Формулы-1» основательно опозорился

Ситуацию можно было бы спасти, но, похоже, что-то случилось с машиной. Стролл поехал задним ходом от стены, в надежде выехать на асфальт. Но машина, потеряв управление, выехала на песчаный участок и гонка была завершена.

Lance Stroll threw it away before the race even started. Twice. pic.twitter.com/SOlQypOgHh — Maxx | F1newsletter.com (@F1_Newsletter) November 3, 2024

Неудачника не пожалели. Например, финский комментатор Viaplay Ники Йуусела отметил: «Невозможно. Это один из самых неровных разогревочных кругов».

Местный гонщик Ааро Вайнио добавил, что Стролл участвует в F1 лишь благодаря богатому отцу.

Немецкое издание Bild также было категоричным. «Он выглядит как зомби, который даже не понимает, что делает на F1. Он удивил всех 10-м местом в квалификации, и вот так выстрелил себе в ногу сразу на разогревочном круге. Мы даже не удивлены».

Стролл, дебютировавший в серии «Формулы 1» в 2017 году, трижды поднимался на пьедестал. В этом сезоне лучшим местом гонщика, выступающим за команду Aston Martin было седьмое место. В общем зачете он на 13-м месте (24 очка).