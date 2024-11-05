Государственный банк ВТБ первым на российском рынке запустил давно обещанную льготную ипотеку для покупки недвижимости на оккупированных украинских территориях - всего под 2% годовых, притом, что обычная ставка по ипотеке в том же банке - более 27%. Российские регионы массово запрещают пропаганду склонения к абортам и назначают выплаты за ранние роды - за минувшие несколько недель такое решение приняли сразу шесть региональных парламентов. В Тамбовской области впервые в России губернатором назначен «ветеран СВО».
Суперльготная ипотека на оккупированных территориях, выплаты за роды до 25 лет и первый губернатор – «ветеран СВО». Обзор событий в РФ
Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Донбасс важнее всего
Льготная ипотека для оккупированных территорий Украины, давно обещанная российскими властями, наконец запустилась. Российский госбанк ВТБ с 30 октября первым в стране начал прием заявок на покупку недвижимости в Херсонской, Запорожской областях, а в «ДНР» и «ЛНР». Правда, в первых двух «новых регионах» программа заработала только теоретически - по данным ВТБ, жилищное строительство для свободной рыночной купли-продажи там пока не ведется.
Банк предлагает оформить ипотечный кредит под 2% годовых с минимальным взносом 10,1% от полной стоимости квартиры, с максимальным сроком на 30 лет. Чтобы понять, насколько это супер-выгодные условия для нынешней России, достаточно сказать, что в других российских регионах тот же ВТБ предлагает прямо сейчас взять ипотеку под 27,1% годовых с минимальным взносом не менее 15,1%.
И даже самый льготный продукт, существующий на нынешнем ипотечном рынке в России, - семейная ипотека с ее фантастической ставкой в 7% годовых не идет ни в какое сравнение с тем, что предлагается на оккупированных украинских территориях.
Открытая и честная статистика строительства и уж тем более купли/продажи жилья на оккупированных Россией украинских территориях отсутствует. Российский бюджет вкладывает туда триллионы рублей, тысячи и тысячи чиновников и кормящихся от них бизнесменов прямо сейчас делают там себе приличные состояния, и никто из них совершенно не заинтересован в существовании открытых данных о потраченных деньгах и возведенных квартирах.
Однако, судя по сайтам частных объявлений, вполне очевидно, что рынок жилья на оккупированных территориях (особенно тех, которые далеки от линии фронта) существует, и россияне активно скупают недвижимость в так называемых новых регионах. Конечно же, мало кто из них собирается жить в Мариуполе или Донецке, однако они рассчитывают на коммерческий успех: взять сейчас подешевле, чтобы потом, когда война закончится, продать подороже. Уж по ходу дела разберемся - украинцам или россиянам.
Поэтому совершенно очевидно, что практически бесплатная раздача денег найдет своих клиентов. Обычных российских граждан, для которых покупка жилья в полуразрушенном Мариуполе, где под новой детской площадкой вполне могут быть закатанные под газон братские могилы, всего лишь бизнес, и ничего больше.
Чем раньше - тем лучше для страны
Менее чем за месяц уже шестой российский регион ввел у себя выплату за ранние роды. Государственное собрание Республики Мордовия приняло решение, что если девушка, проживающая на территории региона не менее трех лет и имеющая российское гражданство, родит ребенка в возрасте до 25 лет, то получит дополнительную выплату - сто тысяч рублей. Возможно, этого хватит на коляску для младенца - не самую лучшую, но вполне сносную.
Ранее, в августе 2023 года, та же Мордовия первой из российских регионов законодательно запретила склонение к абортам с помощью уговоров, предложений, подкупа и обмана. Обычному гражданину за такое правонарушение грозит в регионе штраф 10 000 рублей, иностранцу – 20 000 рублей, чиновнику или «должностному лицу» (например, врачу) – 50 000 рублей.
Ранее по пути кнута и пряника в борьбе с низкой рождаемостью пошли в Самарской и Челябинской областях, в республике Карелия, в Красноярском и Пермском краях. Такое единодушие, конечно же, означает, что из Москвы в регионы спущена очередная директива, которую следует оформить как «инициативу трудящихся».
Условия везде примерно одинаковые. Правда, власти Мордовии и Самарской областей оказались либеральными - по сто тысяч рублей они пообещали платить вообще всем девушкам до 25 лет. А вот в Карелии, Челябинской области и Красноярском крае выплаты полагаются только студентам очной формы обучения. В Челябинской области, правда, нужно поторопиться и успеть до 23 лет, зато если успеешь, да еще и отец ребенка тоже на удачу окажется студентом, то считай, что вообще сорвал куш - выплатить обещают уже не сто тысяч, а целый миллион.
А вот в Пермском крае программа получилась самой патриотичной. Здесь мало того, что возраст студенток решили никак не ограничивать, так еще и в льготные категории добавили жен участников войны в Украине. Вне зависимости от возраста они будут получать по 134 тысячи за рождение ребенка.
Хотелось бы, конечно, чтобы региональные депутаты были лучшего мнения о молодых россиянках. Которым, по их мнению, только ста тысяч рублей и не хватает, чтобы разом решить все российские демографические проблемы.
Впрочем, за громкими словами о повышении рождаемости в поправках в региональные бюджеты кроется суровый провинциальный скептицизм. Например, в Карелии на весь следующий год в бюджет на выплаты за «ранние роды» заложили всего 5,4 миллиона рублей - то есть рассчитывают выдать не боле 540 премий за рождение молодых россиян. Даже если этот план получится выполнить, Карелия вообще не заметит никаких изменений, ведь согласно данным переписей населения, ежегодно население республики сокращается на 8-10 000 человек.
Первый губернатор-«ветеран»
В понедельник, 4 ноября, в России был преодолен еще один исторический рубеж - губернатором региона впервые стал «ветеран СВО». Временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Владимир Путин назначил Евгения Первышова. В России уже имеется несколько сенаторов, спикеров региональных и городских парламентов, и даже один полпред президента в федеральном округе из «этих». А вот губернатор появился впервые.
Конечно, 48-летнего Евгения Первышова «ветераном СВО» можно считать довольно условно. С 2016 по 2021 год он был мэром Краснодара, затем - депутатом Госдумы, а в 2022 году отправился на фронт - делать государственную карьеру. Как и многие другие большие чиновники, ни на какой передовой он конечно же не был, отсиделся где-то в тыловых структурах, получил медальку и вернулся на родину настоящим героем.
Конечно, его назначение - это скорее имитация продвижения «ветеранов СВО». Но вот беда - при должном упорстве всякая имитация превращается вначале в привычку, а затем - в обыденность. Это сегодня губернатором назначили человека, хотя и замаравшего свою репутацию в Украине, но все же имеющего хоть какой-то опыт управления. А завтра по привычке губернатором назначат обычного маньяка из депрессивного региона, получившего амнистию за участие в украинской войне. И никто даже возразить не посмеет - все будут только удивляться мудрости и дальновидности такого решения.