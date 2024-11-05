Суперльготная ипотека на оккупированных территориях, выплаты за роды до 25 лет и первый губернатор – «ветеран СВО». Обзор событий в РФ

Ранее по пути кнута и пряника в борьбе с низкой рождаемостью пошли в Самарской и Челябинской областях, в республике Карелия, в Красноярском и Пермском краях. Такое единодушие, конечно же, означает, что из Москвы в регионы спущена очередная директива, которую следует оформить как «инициативу трудящихся».

Условия везде примерно одинаковые. Правда, власти Мордовии и Самарской областей оказались либеральными - по сто тысяч рублей они пообещали платить вообще всем девушкам до 25 лет. А вот в Карелии, Челябинской области и Красноярском крае выплаты полагаются только студентам очной формы обучения. В Челябинской области, правда, нужно поторопиться и успеть до 23 лет, зато если успеешь, да еще и отец ребенка тоже на удачу окажется студентом, то считай, что вообще сорвал куш - выплатить обещают уже не сто тысяч, а целый миллион.

А вот в Пермском крае программа получилась самой патриотичной. Здесь мало того, что возраст студенток решили никак не ограничивать, так еще и в льготные категории добавили жен участников войны в Украине. Вне зависимости от возраста они будут получать по 134 тысячи за рождение ребенка.

Хотелось бы, конечно, чтобы региональные депутаты были лучшего мнения о молодых россиянках. Которым, по их мнению, только ста тысяч рублей и не хватает, чтобы разом решить все российские демографические проблемы.