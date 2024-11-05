В полном животных коровнике загорелся электрощит

В Лыунаском спасательном центре сообщили, что 5 ноября в 5.19 в деревне Коксвере в волости Пыхья-Сакала задымился электрощит коровника.

По данным центра, к счастью, огонь не распространился за пределы щита, и когда приехали спасатели, пламени уже не было видно. Для устранения неисправности были вызваны электрики; коровник, полный животных, в течение некоторого времени оставался на генераторном питании.