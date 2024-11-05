Вчера утром дороги и улицы, ведущие в Тарту, были покрыты льдом, а в выходные в СМИ появились фотографии из Ида-Вирумаа, где ноябрь начался со снегопада. Все это означает, что для шиномонтажных мастерских наступает напряженное время, а автовладельцы должны быть готовы стоять в длинных очередях.
Для подписчиков
Зима снова застала врасплох? В шиномонтажные мастерские выстроились огромные очереди
В среднем пять-шесть дней ожидания - вот что вы увидите, если заглянете в календарь бронирования тартуских автомастерских и попытаетесь найти первое свободное время для замены шин. Например, вчера в два часа дня мастерская Rehvidpluss предлагала ближайшее время в следующий вторник, 12 ноября.