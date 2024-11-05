Зима снова застала врасплох? В шиномонтажные мастерские выстроились огромные очереди

По словам сотрудников мастерской, спрос увеличился после прошедших выходных, когда температура сменилась на минусовую, а водители увидели фотографии из заснеженной Нарвы.

Вчера утром дороги и улицы, ведущие в Тарту, были покрыты льдом, а в выходные в СМИ появились фотографии из Ида-Вирумаа, где ноябрь начался со снегопада. Все это означает, что для шиномонтажных мастерских наступает напряженное время, а автовладельцы должны быть готовы стоять в длинных очередях.