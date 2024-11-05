За год овощи заметно подорожали

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на длинные импортные огурцы, которые стоили 2,30 евро в октябре прошлого года и 4,18 евро в прошлом месяце, что составляет рост на 82 процента. Цена на местные длинные огурцы также возросла на 29 процентов, сообщает новостной портал ERR.

Цена на импортные помидоры увеличилась на 55 процентов, с 2,66 евро до 4,13 евро. Килограмм моркови подорожал в среднем на девять процентов, кочанная капуста - на шесть процентов, а картофель - на три процента.

Среди овощей также отмечены товары, которые подешевели. Цена за килограмм лука составила 82 цента, что на 27 процентов меньше, чем год назад, когда он стоил 1,12 евро.