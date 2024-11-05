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За год овощи заметно подорожали

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Овощи находятся примерно в том же ценовом диапазоне, что и у нас.
Овощи находятся примерно в том же ценовом диапазоне, что и у нас. Фото: Riina Martinson

В октябре овощи в магазинах стоили дороже, чем год назад: цены выросли на огурцы, помидоры, картофель и морковь.

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на длинные импортные огурцы, которые стоили 2,30 евро в октябре прошлого года и 4,18 евро в прошлом месяце, что составляет рост на 82 процента. Цена на местные длинные огурцы также возросла на 29 процентов, сообщает новостной портал ERR.

Цена на импортные помидоры увеличилась на 55 процентов, с 2,66 евро до 4,13 евро. Килограмм моркови подорожал в среднем на девять процентов, кочанная капуста - на шесть процентов, а картофель - на три процента.

Среди овощей также отмечены товары, которые подешевели. Цена за килограмм лука составила 82 цента, что на 27 процентов меньше, чем год назад, когда он стоил 1,12 евро.

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