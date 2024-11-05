Жизнь и смерть хранителя русского наследия Эстонии и хиппи-президента Александра Дормидонтова

Когда я услышал, что из жизни ушел Александр Дормидонтов, до моего сознания не сразу дошло, что человека больше нет.

Мне казалось, что Дормидонтов был всегда - как «Старый Тоомас» Юри Куускемаа, живой символ Таллинна. Просто когда с незаурядным человеком, личностью исторической, лично не общаешься, он для тебя в какой-то мере превращается в символ твоего города, твоей страны, эпохи. Люди уходят, символы остаются.

Я не преувеличиваю, когда говорю, что Александр в моей собственной истории был всегда. Даже когда меня лет 35 назад пригласили на работу на 4-ю программу Эстонского радио, и я туда пришел, Александр Дормидонтов там уже был. Точно такой же, каким я его видел, встречаясь время от времени у Таллиннского центрального рынка, мимо которого я неизменно проходил, направляясь на кладбище.

Он каждый раз приветливо окликал меня, интересовался, как дела - как американец с извечным how are you. Но не для проформы, как янки в фильме «Брат 2», а с искренным интересом. Оно и понятно - общее радийное прошлое, такое не забывают.