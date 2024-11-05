В результате возгорания сажи в дымоходе возникла угроза для жилого дома в деревне Пикарейну в волости Канепи.
Возгорание сажи в дымоходе представляло опасность для жилого дома
В понедельник в 15:51 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании сажи в дымоходе жилого дома в деревне Пикарейну. Пожарные прибыли на место происшествия и проверили дом на соответствие требованиям пожарной безопасности. Огонь не распространился на жилой дом.
Спасатели предупреждают, что возгорание сажи могжет повредить отопительные устройства, а огонь может распространиться на здание через нагреваемые части или трещины. Чтобы избежать пожара, отопительные устройства необходимо чистить и обслуживать каждый год.