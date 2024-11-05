Возгорание сажи в дымоходе представляло опасность для жилого дома

В понедельник в 15:51 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании сажи в дымоходе жилого дома в деревне Пикарейну. Пожарные прибыли на место происшествия и проверили дом на соответствие требованиям пожарной безопасности. Огонь не распространился на жилой дом.