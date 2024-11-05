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Возгорание сажи в дымоходе представляло опасность для жилого дома

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Спасатели. Фото иллюстративное.
Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В результате возгорания сажи в дымоходе возникла угроза для жилого дома в деревне Пикарейну в волости Канепи.

В понедельник в 15:51 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании сажи в дымоходе жилого дома в деревне Пикарейну. Пожарные прибыли на место происшествия и проверили дом на соответствие требованиям пожарной безопасности. Огонь не распространился на жилой дом.

Спасатели предупреждают, что возгорание сажи могжет повредить отопительные устройства, а огонь может распространиться на здание через нагреваемые части или трещины. Чтобы избежать пожара, отопительные устройства необходимо чистить и обслуживать каждый год.

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