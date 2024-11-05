Эксперт: количество продаж недвижимости не может не радовать

«Более тысячи сделок – эта цифра не может не радовать, хотя до тех показателей, что были в хорошие времена, нам все еще не хватает двести – триста сделок в месяц», - сказал Мартин Вахтер, который считает быстро снижавшуюся ставку Euribor важнейшим фактором роста.

«Во-первых, при более низкой процентной ставке ниже и порог входа, и конкретный платеж по кредиту, но не менее важно и возрождение веры людей в то, что кредитные деньги снова стали для них доступными», - добавил руководитель 1Partner.

Рост активности в заключении сделок стал заметен, когда в первом полугодии в Таллинне в течение рабочего дня совершалось в среднем около 35 сделок с недвижимостью, в третьем квартале – более 40 сделок, а в октябре уже более 45 сделок в день.

Средняя цена квадратного метра квартир в октябре составила 2968 евро/м2, что практически не отличается от средней цены в сентябре – 2930 евро/м2.

«Цены на входящие в строительстве понемногу растут, но говорить о повышении цен продажи пока рано, поскольку соотношение спроса и предложения на рынке все еще слишком сильно склоняется в пользу последнего. Небольшое колебание средней цены в разные месяцы скорее зависит от того, каких сделок совершаться больше – с более дорогими квартирами в новостройках или с более дешевыми квартирами на вторичном рынке», - прокомментировал Вахтер.