Первые результаты В американской деревушке Трамп и Харрис разошлись миром

По имеющейся информации, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получили по три голоса из возможных шести.

«Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп получили каждый по три голоса в крошечном поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, знаменуя начало дня выборов», – сказано в заявлении.

Диксвилл-Нотч является поселением без статуса города. На каждых президентских выборах, начиная с 1960 года, его избирательный участок открывается раньше всех в стране.

Когда все избиратели проголосовали, избирательный участок закрывается, и голоса подсчитываются.

Эта традиция сделала деревню знаменитой, и в результате на избирательном участке присутствует больше журналистов, чем самих избирателей.

В Диксвилл-Нотч в выборах приняли участие четыре республиканца и два незаявившихся избирателя. Избиратели Диксвилл-Нотч поддерживали кандидата от демократов на двух последних президентских выборах.

В 2020 году жители деревни единогласно отдали пять голосов президенту Джо Байдену, а в 2016 году Хиллари Клинтон получила четыре из семи голосов - два достались Трампу и один Гэри Джонсону.