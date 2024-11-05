5 ноября в Соединенных Штатах Америки проходят президентские выборы, которые считаются одними из самых значимых в новейшей истории. За ходом противостояния между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом можно следить в блоге Rus.Postimees.

Трамп и Харрис движутся к Белому дому ноздря в ноздрю: последние недели перед голосованием их рейтинги были практически одинаковыми. Когда избирательные участки закроются, ожидание результатов выборов может занять несколько часов, а может и затянуться на несколько дней или даже недель.