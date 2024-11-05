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Блог Самая напряженная гонка в истории США: Трамп уверенно движется к победе, но Харрис не сдается (18)

Сторонники республиканцев в ночь выборов в конференц-центре во Флориде. Фото: BRIAN SNYDER/REUTERS/Scanpix
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5 ноября в Соединенных Штатах Америки проходят президентские выборы, которые считаются одними из самых значимых в новейшей истории. За ходом противостояния между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом можно следить в блоге Rus.Postimees.

Трамп и Харрис движутся к Белому дому ноздря в ноздрю: последние недели перед голосованием их рейтинги были практически одинаковыми. Когда избирательные участки закроются, ожидание результатов выборов может занять несколько часов, а может и затянуться на несколько дней или даже недель.

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