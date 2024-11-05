Блог Трамп или Харрис: американцы выбирают нового президента

Трамп и Харрис движутся к Белому дому ноздря в ноздрю: последние недели перед голосованием их рейтинги были практически одинаковыми. Когда избирательные участки закроются, ожидание результатов выборов может занять несколько часов, а может и затянуться на несколько дней или даже недель.