Это много или мало? Средний платеж по жилищному кредиту в Эстонии – около тысячи евро в месяц

Первоначальный взнос

По данным LHV, средняя сумма первоначального взноса снизилась и сейчас составляет около 36 000 евро, что почти на 4000 евро меньше, чем в прошлом году.

«В качестве самофинансирования люди используют не только собственные средства, но и другую недвижимость», - комментирует Ватсель. Около 20 процентов заемщиков использовали поручительство KredEx, позволяющее получить кредит с первоначальным взносом 10 процентов.

Кто берет кредит сегодня?

По данным LHV, средний заемщик в Эстонии – это работающий полный день человек 35 лет с брутто-доходом чуть менее 3000 евро. В сравнении с прошлым годом средний возраст заемщика стал на год меньше, а его доход на 50 евро выше. Примерно у 45 процентов заемщиков есть дети.

«Если в прошлом году средний срок кредитного договора составлял 24 года, то в этом году он увеличился на два года – до 26 лет. Более длительный период позволяет смягчить влияние высокой процентной ставки и сделать ежемесячные выплаты более доступными», – объясняет Ватсель. В среднем ежемесячный платеж по жилищному кредиту сегодня составляет около 860 евро, что на 20 евро меньше, чем год назад.

Смена банка для получения кредита – не редкость

По статистике LHV, больше людей, чем раньше, задумываются о смене банка для улучшения условий кредита. «Например, количество новых договоров с LHV увеличилось более чем на 70 процентов по сравнению с прошлым годом», - отмечает Ватсель.

«Текущая ситуация на рынке благоприятна для покупателей. Это позволяет людям тщательно проанализировать, какое жилье лучше всего соответствует их потребностям и ожиданиям. Кроме того, продуманное финансовое планирование помогает обеспечить доступность кредитных платежей, даже если экономика будет меняться», - добавляет Ватсель.