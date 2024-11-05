Согласно статистике банка LHV за третий квартал, изменения в экономической ситуации оказывают влияние на поведение покупателей жилья. В последние месяцы люди все чаще стали оформлять жилищный кредит на двоих, а средний платеж по жилищному кредиту составляет чуть меньше 900 евро в месяц.
Это много или мало? ⟩ Средний платеж по жилищному кредиту в Эстонии – около тысячи евро в месяц
Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель объясняет, что частично оформление кредита с совместно со вторым ходатайствующим лицом связано с высокой ценой недвижимости на рынке. Кредит может казаться чрезмерной финансовой нагрузкой для одного ходатайствующего.
Вместе - легче
«Обычно платеж по кредиту составляет около 35% дохода ходатайствующего лица. Если кредит оформлен на двоих, нагрузка, естественно, становится меньше», - говорит Ватсель.
По ее словам, решение о совместном оформлении кредита показывает, что покупатели жилья реалистично оценивают свои финансовые возможности и готовы взять на себя обязательства даже в сложные времена.
Снижение Euribor также оказывает положительное влияние, поскольку в будущем будет оставаться больше свободных средств на покрытие сезонных расходов, например, зимой.
В поисках выгоды
«В этом году наблюдается большой интерес к рефинансированию жилищных кредитов, клиенты ищут для себя более выгодные решения. Этому способствует конкуренция между банками. Однако имеет смысл пересматривать процентные ставки и условия по кредиту, если он был оформлен достаточно давно или финансовая ситуация клиента заметно улучшилась», - отмечает Ватсель.
В третьем квартале средняя сумма по кредиту в LHV составляла 146 000 евро, что на 6000 евро больше, чем в аналогичный период прошлого года.
«Конечно, стоимость недвижимости выше в Харьюмаа, Таллинне и Тарту, в то время как в других регионах, где LHV также выдает кредиты, цены на недвижимость значительно ниже. Например, средняя стоимость квартиры в Таллинне составляет 137 000 евро, в Тарту – 116 000, в Пярну – 94 000, в Раквере – 66 000 и в Вильянди – 68 000 евро», - добавляет Ватсель.
Первоначальный взнос
По данным LHV, средняя сумма первоначального взноса снизилась и сейчас составляет около 36 000 евро, что почти на 4000 евро меньше, чем в прошлом году.
«В качестве самофинансирования люди используют не только собственные средства, но и другую недвижимость», - комментирует Ватсель. Около 20 процентов заемщиков использовали поручительство KredEx, позволяющее получить кредит с первоначальным взносом 10 процентов.
Кто берет кредит сегодня?
По данным LHV, средний заемщик в Эстонии – это работающий полный день человек 35 лет с брутто-доходом чуть менее 3000 евро. В сравнении с прошлым годом средний возраст заемщика стал на год меньше, а его доход на 50 евро выше. Примерно у 45 процентов заемщиков есть дети.
«Если в прошлом году средний срок кредитного договора составлял 24 года, то в этом году он увеличился на два года – до 26 лет. Более длительный период позволяет смягчить влияние высокой процентной ставки и сделать ежемесячные выплаты более доступными», – объясняет Ватсель. В среднем ежемесячный платеж по жилищному кредиту сегодня составляет около 860 евро, что на 20 евро меньше, чем год назад.
Смена банка для получения кредита – не редкость
По статистике LHV, больше людей, чем раньше, задумываются о смене банка для улучшения условий кредита. «Например, количество новых договоров с LHV увеличилось более чем на 70 процентов по сравнению с прошлым годом», - отмечает Ватсель.
«Текущая ситуация на рынке благоприятна для покупателей. Это позволяет людям тщательно проанализировать, какое жилье лучше всего соответствует их потребностям и ожиданиям. Кроме того, продуманное финансовое планирование помогает обеспечить доступность кредитных платежей, даже если экономика будет меняться», - добавляет Ватсель.