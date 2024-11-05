Шотландский производитель органического молока выводит на рынок, как утверждается, самое экологически чистое шоколадное молоко, которое он сам называет «коричневым молоком».
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Шутка стала реальностью: коричневые коровы действительно производят шоколадное молоко
Владелец органической фермы Mossgiel в Айршире, Брайс Каннингем, разработал уникальный метод производства шоколадного молока, сообщает FarmingUK.
Продукт изготовлен из какао-бобов, полученных от компании Bare Bones, которые добавляются вместе с сырьевым сахаром к органическому молоку.